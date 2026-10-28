Hà Nội sắp có hàng loạt dự án hạng sang

Phối cảnh dự án Tara Maison - Ảnh: CĐT

Chiều 28/10/2026, Epic Holdings chính thức ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang, công bố định hướng kiến tạo hệ sinh thái bất động sản lấy chất lượng công trình, giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm sống làm nền tảng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Epic Holdings cũng giới thiệu bộ sưu tập Timeless Collection dành riêng cho thị trường Hà Nội, gồm 5 dự án: Tara Maison tại Mỹ Đình, Tara Cosmo tại Nguyễn Trãi, Tara Vista tại Vũ Tông Phan, Tara Solis tại Trung Văn và Tara Elite tại Lê Đại Hành.

Mỗi dự án trong bộ sưu tập mang một bản sắc kiến trúc và phong cách sống riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu phát triển những không gian sống có giá trị sử dụng lâu dài, kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm cư dân.

Trong bộ sưu tập này, Tara Maison là dự án đầu tiên được ra mắt. Sở hữu vị trí đối diện khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Tara Maison được định hướng phát triển không gian sống mang phong cách khách sạn hạng sang, chú trọng thiết kế kiến trúc, chất lượng vật liệu, hệ thống tiện ích và tính riêng tư.

Dự án có quy mô 23.810 m2, mật độ xây dựng chỉ 26%. Với triết lý “Trọn Tâm Huyết – Vẹn Tinh Hoa”, thay vì chỉ tập trung vào diện tích căn hộ hay số lượng tiện ích, doanh nghiệp phát triển sản phẩm dựa trên trải nghiệm thực tế của cư dân. Từ chỗ để xe đến không gian đón tiếp, các dịch vụ phục vụ đời sống hằng ngày như khu nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng... đều được quy hoạch, bố trí một cách bài bản, khoa học, thuận tiện cho cư dân tiếp cận và trải nghiệm.

Cụ thể, dự án được thiết kế 3 tầng hầm liên thông và 27 tầng nổi. Tổng diện tích tầng hầm lên tới 10.536 m2, là nơi đỗ xe và khu kỹ thuật, trong đó, hầm B3 còn được đầu tư hệ thống đỗ xe cơ khí 3 lớp. Tầng 1 là không gian sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em. Tầng 2 đến tầng 5 là trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng. Từ tầng 6 đến tầng 26 được bố trí 294 căn hộ, tương đương 14 căn/ tầng. Tầng 27 dành cho bể bơi muối khoáng, phòng tập gym. Dự kiến các căn hộ sẽ được bàn giao vào quý 4/2028 và có hình thức sở hữu lâu dài.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Epic Holdings, chia sẻ giá trị của bất động sản hạng sang không chỉ được quyết định bởi vị trí, vật liệu hay hệ thống tiện ích, mà còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu sống và duy trì giá trị sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa về chất lượng và nhu cầu, định hướng lấy trải nghiệm cư dân và giá trị sử dụng dài hạn làm trọng tâm được Epic Holdings xác định là nền tảng để phát triển các dự án trong thời gian tới. Trong đó, yếu tố chất lượng được đặt xuyên suốt từ khâu nghiên cứu nhu cầu khách hàng, thiết kế, lựa chọn vật liệu đến thi công, hoàn thiện và vận hành.