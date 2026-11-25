Hà Nội ấm dần từ ngày 26/11

Cảm nhận về mùa Đông ở Hà Nội là khá rõ ràng vào hôm nay, 25/11. Buổi sáng rét đã đành, trưa và chiều nay, nhiệt độ ở Hà Nội có thể cũng chỉ quanh mức 18 - 19oC, như vậy là trời rét cả ngày.

Tuy nhiên, sang ngày mai, 26/11, trời đã bắt đầu ấm lên, hay ít nhất là bớt rét. Trưa và chiều mai, nhiệt độ ở Hà Nội dự báo sẽ lên mức 22oC. Nhiệt độ như vậy là mức lạnh chứ không phải rét nữa.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 26/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Đà tăng nhiệt ở Hà Nội tiếp tục trong những ngày sau đó, nhiệt độ có thể lên tới 26 - 27oC vào cuối tuần này (28 - 29/11). Nhiệt độ cảm nhận trong 2 ngày đó dự báo lên sát mức 30oC, trời rất ấm.

Dù ấm áp vào ban ngày nhưng sáng sớm vẫn lạnh

Dù nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng khá nhanh trong vài ngày tới, nhưng đó là mức nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều. Còn sự chênh lệch nhiệt độ vẫn khá rõ: Các buổi sáng sớm và đêm, nhiệt độ vẫn ở mức dưới 20oC, tức là vẫn rét.

Vì vậy, người dân nếu ra khỏi nhà từ sáng sớm hoặc về muộn thì nên mặc nhiều lớp áo để tiện điều chỉnh trong ngày, đảm bảo giữ ấm vào những giờ nhiệt độ giảm.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 26/11: Có thể thấy ngày mai Hà Nội ấm lên vào ban ngày nhưng buổi sáng vẫn rất rét. Ảnh: Ventusky, ICON.

Dự báo khoảng thời gian ấm áp (ban ngày) sắp tới ở Hà Nội sẽ duy trì khá lâu, có thể hết tháng 11, sang những ngày đầu tháng 12. Thậm chí, các mô hình dự báo hiện tại chưa cho thấy có đợt không khí lạnh nào mạnh về Hà Nội trong nửa đầu tháng 12. Tuy nhiên, đây là dự báo nhiều ngày nên có thể còn thay đổi.