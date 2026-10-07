Hà Nội sắp cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long ban ngày

Sở Xây dựng Hà Nội mới thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long, giai đoạn 2.

Theo phương án mới, từ 5h đến 22h hằng ngày, các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên không được lưu thông qua cầu Thăng Long. Xe buýt không thuộc nhóm phương tiện áp dụng quy định cấm này theo nội dung trên.

Thời gian thực hiện từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11/2026. Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội cấm các loại ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Các phương tiện ô tô từ đường gom và Đường 6, tức tuyến Bắc Thăng Long - Vực Dê, có nhu cầu qua cầu Thăng Long sẽ được phân luồng theo hướng: đường gom cầu Thăng Long/Đường 6 → đường Anh Dũng/đường B2 → đường Hoàng Sa → đường Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long.

Đáng chú ý, xe buýt cũng bị cấm qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm. Các tuyến xe buýt liên quan sẽ được điều chỉnh lộ trình đi qua cầu Nhật Tân để sang khu vực phía Bắc cầu Thăng Long.

Các nội dung tổ chức giao thông khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 1340/TB-SXD ngày 10/9/2026 và Thông báo số 1361/TB-SXD ngày 15/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ và biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long.

Việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo phải hoàn thành trước ngày 9/10/2026. Lực lượng trực chốt cũng được yêu cầu hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, đồng thời theo dõi tình hình giao thông để kịp thời báo cáo những bất cập phát sinh.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo phương án mới, thông tin đến các đơn vị vận hành và người dân để chủ động lựa chọn hành trình.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2.