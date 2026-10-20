Hà Nội sắp bùng nổ với lễ hội văn hóa Hàn Quốc và đại tiệc âm nhạc K-pop

Lễ hội quy tụ nhiều ban nhạc, nghệ sĩ tiêu biểu của hai nước

Sự kiện được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, kết hợp với chương trình biểu diễn âm nhạc Korea Season – K-Live Band Festival, quy tụ nhiều ban nhạc, nghệ sĩ tiêu biểu của hai nước.

Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ hội năm nay. Các gian hàng trải nghiệm văn hóa hoạt động từ 10 giờ đến đến 21 giờ.

Bước sang năm tổ chức thứ 5, Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc tiếp tục được tổ chức tại khu vực tường đá xung quanh Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, địa điểm thu hút đông đảo người dân và giới trẻ Hà Nội, đặc biệt vào mùa thu.

Từ quy mô ban đầu chỉ có 4 gian hàng vào năm 2022, lễ hội đã không ngừng mở rộng, dự kiến đạt 39 gian hàng trong năm 2026, trở thành một trong những hoạt động giao lưu văn hóa Hàn Quốc đáng chú ý tại Việt Nam.

Năm nay, lễ hội được tổ chức kết hợp với dự án Korea Season do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc triển khai, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình là hai đêm nhạc K-Live Band với sự tham gia của các ban nhạc, nghệ sĩ Hàn Quốc như QWER, Silica Gel, Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois, Mijinee và các nghệ sĩ Việt Nam, gồm ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng cùng Màu Nước Band.

Bên cạnh các chương trình âm nhạc, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống Hàn Quốc thông qua các hoạt động làm kim chi, trải nghiệm trò chơi dân gian và thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc trưng.

Các màn biểu diễn Taekwondo và đi dây truyền thống Hàn Quốc cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội.

Không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch quy tụ nhiều cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc, trong đó có Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc, Cơ quan Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc cùng đại diện các địa phương như tỉnh Chungcheongnam, tỉnh Jeonbuk.

Thông qua các gian hàng và hoạt động tương tác, khách tham quan có thể tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống, văn hóa, các sản phẩm tiêu biểu và điểm đến du lịch của Hàn Quốc.

Đáng chú ý, khu vực trải nghiệm du lịch Hàn Quốc về đêm do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức giới thiệu không gian du lịch cảnh đêm tại các thành phố như Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju, góp phần mang đến góc nhìn đa dạng về các điểm đến của xứ sở kim chi.

Hoạt động trải nghiệm ẩm thực cũng là một nội dung trọng tâm của lễ hội. Khách tham quan có thể trực tiếp tham gia làm kim chi, trải nghiệm chế biến hải sản theo phong cách Hàn Quốc (K-seafood). Tổng quy mô các hoạt động trải nghiệm ẩm thực dự kiến lên tới 900 người.

Xuyên suốt trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động giao lưu và tương tác như đấu trường trò chơi dân gian Việt Nam – Hàn Quốc, K-pop Random Dance và các chương trình đố vui sẽ được tổ chức, tạo cơ hội để người dân hai nước cùng tham gia, tìm hiểu văn hóa của nhau trong không khí sôi động.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon bày tỏ vui mừng trước việc lễ hội được tổ chức trong bối cảnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa.

Đồng thời hy vọng sự kiện sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của người dân Việt Nam, qua đó góp phần tạo thêm động lực cho các hoạt động giao lưu văn hóa song phương trong thời gian tới.

Với sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch và biểu diễn âm nhạc, Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 được kỳ vọng tiếp tục mở rộng cơ hội giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam.