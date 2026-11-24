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Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (căn hộ thuê chuyển bán sau 5 năm) tại tòa N04, N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3, ô đất ký hiệu B11-HH2, Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Đông Ngạc (đợt 2). Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9.

Trong đợt 2, chủ đầu tư mở bán công khai 6 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 3 căn tại tòa N04 và 3 căn tại tòa N05. Lý do mở bán là sau khi hết thời hạn hợp đồng thuê 5 năm, khách hàng đang thuê không đủ điều kiện mua lại căn hộ nên chủ đầu tư thực hiện mở bán công khai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 23/12/2026 đến hết ngày 28/1/2027, không bao gồm các ngày Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định. Thời gian nhận hồ sơ buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ và bàn giao căn hộ đều vào quý I/2027. Đối tượng nộp hồ sơ là tất cả khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội và thuộc đúng đối tượng theo quy định.

Giá bán bình quân nhà ở xã hội sau 5 năm đối với phần diện tích đã cho thuê là 14.953.292 đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và kinh phí bảo trì. Thuế GTGT là 5%; kinh phí bảo trì là 299.066 đồng/m2.

Ngoài Ecohome 3, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại hạng mục nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh (trước đây thuộc huyện Đông Anh). Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

Theo kế hoạch được Sở Xây dựng Hà Nội công bố, đợt 3 có 2 căn hộ nhà ở xã hội mở bán, cùng diện tích 60,6m2; không có căn hộ nhà ở xã hội cho thuê mua.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 4/1/2027 đến hết ngày 23/2/2027, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ. Thời gian nhận hồ sơ buổi sáng từ 9h đến 11h, buổi chiều từ 14h30 đến 16h.

Dự kiến, việc ký hợp đồng và bàn giao căn hộ đều được thực hiện trong tháng 3/2027. Giá bán trung bình là 20.617.583 đồng/m².