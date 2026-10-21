Hà Nội sắp ban hành quy chuẩn riêng về chất lượng nước sạch sinh hoạt

Hà Nội đang xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Dự kiến, Hà Nội sẽ ban hành quy chuẩn kỹ thuật cho nước sạch sinh hoạt vào tháng 4/2027.

Theo dự thảo, quy chuẩn này sẽ áp dụng đối với các đơn vị cấp nước hoạt động trên địa bàn, bao gồm cả đơn vị ngoài thành phố cung cấp nước cho Hà Nội, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng và quản lý chất lượng nước sạch.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT của Bộ Y tế. Các quy định về nội kiểm, ngoại kiểm, kiểm tra và giám sát chất lượng nước tiếp tục thực hiện theo thông tư này.

Điểm đáng chú ý là quy chuẩn địa phương dự kiến áp dụng đầy đủ 99 thông số chất lượng nước, gồm 10 thông số nhóm A và 89 thông số nhóm B. Các chỉ tiêu bao gồm vi sinh vật, màu sắc, mùi vị, độ pH, độ đục, kim loại nặng, hóa chất và các thông số liên quan khác.

Đối với nhóm A, dự thảo quy định giới hạn tổng coliform và E. coli hoặc coliform chịu nhiệt dưới 1 đơn vị CFU hoặc MPN/100 ml; độ màu không vượt quá 15 TCU; độ pH trong khoảng 6 - 8,5; độ đục không vượt quá 2 NTU. Hàm lượng asen giới hạn ở mức 0,01 mg/l, clo dư tự do từ 0,2 - 1 mg/l và amoni tính theo nitơ không vượt quá 1 mg/l.

Theo báo cáo đánh giá tác động, việc lựa chọn toàn bộ 99 thông số xuất phát từ yêu cầu kiểm soát chất lượng nước trong điều kiện thực tế của Hà Nội.

Trong giai đoạn 2016 - 2025, có 19 thông số từng không đạt quy chuẩn quốc gia ít nhất một lần. Đây là cơ sở để ban soạn thảo đề xuất theo dõi đầy đủ các chỉ tiêu thay vì loại bỏ những thông số chưa có đủ căn cứ khoa học để loại trừ.

Báo cáo đánh giá tác động cũng cho biết, đến cuối năm 2025, Hà Nội có 110 đơn vị cấp nước, với tổng công suất nguồn khoảng 1,9 triệu m³/ngày đêm. Lượng nước cấp tập trung bình quân đạt khoảng 1,3 - 1,5 triệu m³/ngày đêm.

Quy mô hệ thống cấp nước lớn đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng nước từ nguồn khai thác, quá trình xử lý đến mạng lưới phân phối.

Báo cáo cũng chỉ ra những nguy cơ như ô nhiễm nguồn nước đầu vào, dữ liệu quan trắc chưa đầy đủ, công nghệ xử lý tại một số cơ sở có thể gặp khó khăn khi xuất hiện các chất ô nhiễm hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật hoặc sản phẩm phụ của quá trình khử trùng. Bên cạnh đó, đường ống phân phối cũ hoặc chưa đồng bộ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Theo đánh giá, một số đơn vị cấp nước có thể cần tối ưu hoặc nâng cấp công nghệ xử lý để đáp ứng yêu cầu đối với những chỉ tiêu như amoni, sắt và mangan. Điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí vận hành hoặc công suất sản xuất của doanh nghiệp, tùy theo hiện trạng từng hệ thống.

Hiện nay, dự thảo đang được UBND TP Hà Nội công khai lấy ý kiến nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đến hết ngày 16/12. Dự kiến, dự thảo sẽ chính thức được thông qua vào tháng 4/2027.