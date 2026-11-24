Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một ngày kỷ niệm. Nếu được tổ chức thực chất, có chiều sâu và sức lan tỏa, ngày này có thể trở thành “điểm hẹn” văn hóa thường niên của toàn dân; nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối, các nguồn lực sáng tạo được khơi thông, sản phẩm văn hóa được lan tỏa và hình ảnh Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn với bạn bè quốc tế.