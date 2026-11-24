“Hà Nội sáng đèn” đánh thức những miền sáng tạo
Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động, nghệ thuật là một cách để con người dừng lại, lắng nghe và đối diện với những câu hỏi của chính mình. Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, vở diễn “Đối diện với vô cùng” nằm trong chương trình nghệ thuật liên ngành “Hà Nội sáng đèn”, đã mang đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-sang-den-danh-thuc-nhung-mien-sang-tao-246261123232159907.htm