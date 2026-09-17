Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 4778/UBND-KGVX về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã khẩn trương rà soát, chấn chỉnh khâu tổ chức, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Hà Nội sẵn sàng thay nhà cung cấp suất ăn bán trú nếu vi phạm. Ảnh: Văn Hiền

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND các xã, phường phải rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú tại từng cơ sở giáo dục, trọng tâm là mô hình tổ chức, địa điểm chế biến, công suất phục vụ tối đa và năng lực thực tế của đơn vị cung cấp.

Các địa phương được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng phương án dự phòng, xác định cụ thể nhà cung cấp thay thế, nguồn thực phẩm, phương thức chế biến và vận chuyển nhằm bảo đảm bữa ăn của học sinh được duy trì an toàn, liên tục khi có sự cố.

Đối với các đơn vị không bảo đảm an toàn thực phẩm, thiếu năng lực hoặc vi phạm cam kết hợp đồng, chính quyền địa phương phải kiên quyết yêu cầu khắc phục, tạm dừng hoặc thay thế theo thẩm quyền. Mọi trường hợp điều chỉnh phương án hoặc thay đổi nhà cung cấp, UBND xã, phường chịu trách nhiệm thực hiện và cập nhật dữ liệu đầy đủ.

UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra thực tế tại trường học. Nội dung kiểm tra tập trung vào năng lực nhà cung cấp, việc thực hiện hợp đồng, nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng suất ăn và các điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các trường học xây dựng, kiểm duyệt và công khai thực đơn phù hợp với lứa tuổi, mức tiền ăn và năng lượng dinh dưỡng. Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc phê duyệt, kiểm soát thực phẩm tiếp nhận và chất lượng suất ăn thực tế.

Để nâng cao hiệu quả giám sát, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Hệ thống HanoiCheck (Cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường). Hệ thống này xác thực công suất phục vụ, năng lực nhà cung cấp và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Các địa phương, trường học và nhà cung cấp có nghĩa vụ cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố sẽ chủ động phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc lựa chọn, cung cấp thực phẩm và suất ăn bán trú.

Cùng ngày 17/9/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5066/QĐ-UBND thành lập 04 Đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố năm học 2026-2027.