Hà Nội: Sẵn sàng kết nối văn hóa tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sẵn sàng ngày hội kết nối văn hoá

Lễ phát động dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 3-10 tại Sân khấu Làng III, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm không gian văn hóa được tổ chức trong hai ngày 3 và 4-10 tại khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn trong buổi tổng duyệt chương trình. Ảnh: H.L

Hoạt động được xác định là chương trình mở đầu, tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - muôn sắc Việt Nam”, sự kiện được xây dựng theo hướng kết hợp giữa nghi lễ trang trọng, chương trình nghệ thuật quy mô và hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng. Dự kiến có khoảng 450-500 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại biểu Hà Nội cùng đại diện 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ.

Công tác chuẩn bị cho sự kiện đến nay đã sẵn sàng. Ngày 2-10, các chương trình nghệ thuật cũng được tổng duyệt kỹ lưỡng. Tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngay từ phần đón tiếp, không gian sự kiện sẽ được tạo dựng bằng âm hưởng nhạc cụ dân tộc không lời, kết hợp hình ảnh văn hóa Thăng Long - Hà Nội và cộng đồng các dân tộc Việt Nam trình chiếu trên màn hình. Đáng chú ý, 20 trống hội được bố trí sẵn trên sân khấu, phục vụ xuyên suốt chương trình, tạo điểm nhấn cho cả phần nghệ thuật chào mừng và nghi thức phát động.

Chương trình Lễ phát động kéo dài khoảng 90 phút, gồm chương trình nghệ thuật chào mừng và nghi lễ chào cờ. Một nội dung quan trọng trong chương trình là Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố. Việc ký kết thể hiện định hướng tăng cường phối hợp giữa Hà Nội với các địa phương trong triển khai hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để các địa phương cùng thúc đẩy kết nối, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Một điểm đáng chú ý là chương trình tổ chức 26 không gian văn hóa, trong đó có 6 không gian Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, phố nghề và sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội.

Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật về Hà Nội. Ảnh: HL

Sáu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội gồm không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống, “Thu Hà Nội”, làng nghề - phố nghề, thư pháp Thăng Long, lụa Vạn Phúc và ẩm thực Tràng An. Các gian hàng còn lại giới thiệu những sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm làng nghề, phố nghề tiêu biểu và sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Hội tụ sắc màu nghệ thuật

Điểm nhấn của Lễ phát động là chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo mạch nội dung từ vẻ đẹp thống nhất của đất nước đến bản sắc văn hóa ba miền, sau đó tập trung khắc họa nét riêng của Thăng Long - Hà Nội trước khi chuyển sang nghi thức phát động và múa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Mở đầu chương trình chính thức là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc và múa dân gian “Đất Việt - Trọn vẹn một dải non sông”, tạo không khí tươi vui, rộn ràng. Các nhạc cụ truyền thống như trống, cồng chiêng, đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, nhị cùng các nhạc cụ tre nứa được trình diễn trực tiếp trên nền nhạc phối sẵn.

Phần múa được xây dựng theo từng lớp, đại diện cho các vùng văn hóa từ miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đến Nam Bộ. Các đội hình lần lượt xuất hiện rồi hội tụ, tạo nên hình ảnh thống nhất, thể hiện sự đa dạng trong bản sắc nhưng gắn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tiết mục có sự tham gia của 20 nhạc công và 50 diễn viên múa.

Tiếp nối là liên khúc “Dân ca ba miền”, tôn vinh vẻ đẹp riêng của từng vùng đất, đồng thời làm nổi bật sức sống bền bỉ của di sản âm nhạc dân gian. Phần trình diễn có sự tham gia của 50 diễn viên múa, kết hợp cùng giọng ca dự kiến của Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền hoặc Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền.

Nếu hai tiết mục đầu mở rộng không gian văn hóa trên phạm vi cả nước, thì đại cảnh hát múa “Mùa trăng thu Hà Nội” sẽ đưa khán giả trở về với những nét đặc trưng của đất kinh kỳ. Tiết mục mở đầu bằng hát Ả đào, ca trù và ngâm thơ gợi nhớ Thăng Long xưa, kết hợp hình tượng múa sen và tà áo dài.

Không gian Hà Nội tiếp tục được tái hiện qua những gánh cốm, gánh hoa cùng ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” do ca sĩ Bảo Trâm Idol thể hiện. Hai mươi thiếu nhi và 50 diễn viên múa tham gia biểu diễn với các đạo cụ gánh cốm, gánh hoa, trang phục truyền thống và áo dài. Đáng chú ý, các gánh cốm sẽ tiến xuống khu vực đại biểu, mời thưởng thức cốm, trong khi các đội hình múa mở rộng từ sân khấu ra quảng trường. Cách dàn dựng này tạo sự kết nối giữa nghệ thuật biểu diễn và không gian giao lưu trực tiếp, đưa hình ảnh văn hóa Hà Nội đến gần hơn với người tham dự.

Cùng với các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ chuyên nghiệp, phần trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ diễn ra, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer... Trong đó có diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, độc tấu đàn Tơ rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, múa Thái, dân ca, dân vũ và xòe cộng đồng. Đồng thời, 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục tham gia các hoạt động.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hình ảnh văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn ấn tượng và độc đáo. Việc kết nối Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố mở ra cơ hội tăng cường phối hợp trong tổ chức hoạt động văn hóa, góp phần đưa các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.