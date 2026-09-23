Hà Nội sẵn sàng đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Chiều 23-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chúc mừng Đại sứ Jennifer Wicks nhận nhiệm vụ tại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hợp tác mới hết sức đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại sứ, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành ngoại giao, sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Bày tỏ trân trọng sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại sứ Jennifer Wicks nhất trí lúc này là giai đoạn hết sức đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đại sứ đánh giá cao chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tới Hoa Kỳ, tin tưởng chuyến đi sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước, từ đó mở ra nền tảng cho hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các đối tác Hoa Kỳ.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hà Nội trong quan hệ song phương, là nơi đặt Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Jennifer Wicks nêu rõ, Hoa Kỳ ủng hộ các mục tiêu phát triển của Hà Nội, nhất là trong những lĩnh vực như phát triển đô thị, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (bên phải) trao quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội tặng Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks. Ảnh: Quang Thái

Nhân dịp này, Đại sứ Jennifer Wicks cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác, đồng thời cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ có nguồn lực và công nghệ có thể hỗ trợ Hà Nội thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

"Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kết nối Hà Nội với các đối tác phù hợp, phối hợp cùng thành phố xác định những lĩnh vực ưu tiên và tìm kiếm các đối tác có năng lực", Đại sứ khẳng định.

Đánh giá cao những chia sẻ của Đại sứ Jennifer Wicks, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhận định quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang có những bước phát triển tích cực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

"Hà Nội với vai trò Thủ đô luôn muốn đóng góp thiết thực vào quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là những lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, định hướng tăng trưởng cao và bền vững trong dài hạn, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Hà Nội với vai trò là một cực tăng trưởng chính, có trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực này. Hà Nội đã đưa ra kế hoạch phát triển tham vọng, với mức tăng trưởng trên 10%, song song với quy hoạch định hướng cho thành phố trong dài hạn.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Trong bối cảnh đó, Hà Nội mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ và đề nghị Đại sứ hỗ trợ thành phố kết nối, tìm kiếm những đối tác phù hợp. Bí thư Thành ủy cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội với các trường đại học, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Hoa Kỳ còn rất lớn, trong khi quy mô đầu tư của Hoa Kỳ trên địa bàn thành phố chưa tương xứng tiềm năng.

Về văn hóa và giao lưu nhân dân, Bí thư Thành ủy đề nghị hai bên đẩy mạnh phối hợp, hướng tới xây dựng các chương trình giao lưu thường niên, qua đó, tạo thêm những kênh kết nối, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Để thúc đẩy hợp tác, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề xuất ba hướng trọng tâm. Thứ nhất, Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác về kinh tế, đầu tư và thương mại, coi đây là một trong những lĩnh vực trọng tâm, đồng thời, mời các doanh nghiệp Hoa Kỳ tới nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh tại thành phố.

Khẳng định chất lượng môi trường đầu tư của Hà Nội hiện nay, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và trường đại học hoạt động. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội coi thành công của các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức Hoa Kỳ tại thành phố cũng là thành công của Thủ đô.

Thứ hai, thành phố mong muốn tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các bang, thành phố và địa phương của Hoa Kỳ, qua đó mở rộng mạng lưới hợp tác trực tiếp giữa các địa phương.

Các đại biểu Hoa Kỳ tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Thứ ba là tiếp tục triển khai hiệu quả việc xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bí thư Thành ủy khẳng định, Hà Nội sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan để tháo gỡ khó khăn, nếu có.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm. Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng các ưu tiên hợp tác giữa hai bên có nhiều điểm tương đồng và khẳng định sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội - Hoa Kỳ.

Hai bên thống nhất duy trì các cuộc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên, nhằm bảo đảm những sáng kiến hợp tác được triển khai hiệu quả, thực chất, qua đó, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.