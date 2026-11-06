Hà Nội sẵn sàng cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với chuỗi hoạt động phong phú

Hà Nội hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 08-CTr/TU. Trong đó xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu Thủ đô, được tổ chức định kỳ hằng năm.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam tại Hà Nội được triển khai theo nhiều nhóm hoạt động chính. (Ảnh minh họa).

Trong số các nội dung đã triển khai, Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026 được tổ chức ở cấp thành phố từ ngày 3-4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với sự tham dự của 500 đại biểu và đồng bào các dân tộc.

Song song với đó, công tác chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 đã được hoàn thiện ở nhiều khâu như kịch bản Lễ khai mạc và bộ nhận diện gồm logo, key visual, poster.

Phương án hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đối với lực lượng của 48 xã, phường được huy động biểu diễn, diễu hành tại Lễ khai mạc cũng đã được xây dựng, với lịch hợp luyện ngày 7-8/11, sơ duyệt ngày 18/11 và tổng duyệt ngày 19/11.

Phương án điểm tập kết, điểm dừng xe và lộ trình của từng khối đã được thông báo tới các đơn vị.

Thành phố cũng hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, cấp điện, vệ sinh môi trường, trang trí hoa và tiểu cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các gian hàng tại Quảng trường phía Đông được thẩm định chặt chẽ về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Về truyền thông, kế hoạch được triển khai theo 4 giai đoạn và hiện đang ở giai đoạn cao điểm, đếm ngược đến sự kiện.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được thành phố xác định là một trong 5 chương trình văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu thủ đô. (Ảnh minh họa).

Lễ khai mạc và chuỗi hoạt động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Về các hoạt động chính thức, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại Hà Nội được thành phố xác định là một trong 5 chương trình văn hóa tiêu biểu mang thương hiệu thủ đô, cùng với các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, thiết kế sáng tạo và thể thao.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng hơn 30.000 người tham gia, diễn ra từ ngày 21-22/11, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Mở đầu là Lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ lúc 7h00, tiếp đó là lễ khai mạc từ 7h30-9h30 ngày 21/11, với khoảng 3.000 - 3.500 đại biểu tham dự.

Phần diễu hành di sản gồm 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân, nhân dân của 48 xã, phường, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, cùng 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh.

Từ ngày 21-24/11, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra chuỗi hoạt động phong phú. Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong hai ngày 21-22/11 có nhiều loại hình như: nghệ thuật truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo, được trình diễn tại 3 sân khấu theo các khung giờ sáng, chiều, tối.

Ba sân khấu này đặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức các suất diễn mỗi ngày với trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, bổ sung tiết mục, chương trình, kết hợp giao lưu với nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Cũng trong thời gian từ ngày 21-24/11, 5 không gian trải nghiệm văn hóa được duy trì.

Đó là không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với khoảng 30 gian hàng tại Quảng trường phía Đông; không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền; triển lãm nghệ thuật với trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng; triển lãm "Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ" tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm; và không gian giới thiệu chủ đề "Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo" tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 47 Hàng Dầu.

Hình ảnh hoạt động tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình diễn ra lúc 20h00 ngày 24/11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với thời lượng tối đa 120 phút, quy mô khoảng 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình mở đầu bằng nghi thức khai mạc và phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sau đó là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đan xen các màn pháo hoa, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ giá trị văn hóa các vùng, miền, các dân tộc Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương), ngày 14-15/11 có hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tham gia, gồm 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng và 115 nghệ nhân, đồng bào của 4 địa phương: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Ở cơ sở, 126 xã, phường mỗi nơi tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã và chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch; 115/126 xã, phường đã đăng ký hoạt động cụ thể. Trong số hoạt động tiêu biểu có "600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động" (xã Quảng Bị), "Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng" (xã Sóc Sơn), Lễ hội vinh danh làng nghề xã Chuyên Mỹ, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ) và "Ghé Days 2026" tại Công viên Thống Nhất. Bên cạnh đó, 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường được gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.