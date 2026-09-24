Hà Nội sẵn sàng cho Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026

Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10, với lễ khai mạc dự kiến tổ chức chiều 26-9 tại Đại học Phenikaa.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội đăng cai IOAA, một trong những kỳ thi Olympic khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông.

Đại học Phenikaa là địa điểm chính diễn ra các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

IOAA 2026 quy tụ 67 đội tuyển, trong đó có 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam, với tổng cộng 320 thí sinh.

Đây là dịp để các học sinh có năng khiếu thiên văn học, vật lý thiên văn giao lưu, tranh tài và chia sẻ kiến thức.

Công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đã hoàn tất khi các khu vực thi, phòng chức năng và những điều kiện phục vụ thí sinh được chuẩn bị theo yêu cầu của Hội đồng IOAA quốc tế. Cùng với công tác chuyên môn, Hà Nội chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm, an toàn thông tin và xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Các thí sinh sẽ trải qua 4 nội dung gồm lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và đồng đội.

Những bài thi đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức thiên văn học, vật lý thiên văn, xử lý dữ liệu và thực hành quan sát.

Ở phần thi quan sát, thí sinh thực hành sử dụng kính thiên văn và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của IOAA. Kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 là một trong những thiết bị được chuẩn bị phục vụ kỳ thi.

Bên cạnh hệ thống thiết bị quan sát, công tác chấm thi cũng được hỗ trợ bằng phần mềm chuyên dụng Olympify, góp phần bảo đảm quy trình tổ chức kỳ thi theo yêu cầu của Hội đồng IOAA quốc tế.

Một trong những hạng mục phục vụ kỳ thi được chú trọng là nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16m.

Đây là cơ sở vật chất được Đại học Phenikaa đầu tư mới và đồng bộ để phục vụ cuộc thi cũng như học tập của sinh viên.

Hệ thống máy chiếu Sony GTZ380 cùng phần mềm SkyExplorer được sử dụng phục vụ các nội dung chuyên môn.

Việt Nam tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ lần đầu tham dự năm 2016, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là học sinh Hà Nội, đã đạt nhiều thành tích tại sân chơi này.

Khu vực lưu trú được trang bị gọn gàng, sạch sẽ để phục vụ các thí sinh tham dự IOAA 2026.

Các thí sinh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình tranh tài tại kỳ thi.

Ban Tổ chức cũng mở lớp tập huấn cho đội tình nguyện phục vụ kỳ thi.