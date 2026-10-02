Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú'năm 2026

Tại hội nghị, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội) Nguyễn Công Bằng thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Theo ông Nguyễn Công Bằng, hội nghị nhằm biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, qua đó ghi nhận những cống hiến của các cá nhân, tập thể đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Hội nghị được tổ chức vào dịp thành phố kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Đến nay, công tác chuẩn bị hội nghị cơ bản hoàn thành, từ xây dựng nội dung, kịch bản, phóng sự truyền hình, báo cáo tổng kết đến phương án khánh tiết, hậu cần. Hội nghị do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra trong một buổi vào ngày 9-10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Dự kiến hội nghị có khoảng 1.250 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo thành phố, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, phường.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ thành phố) Nguyễn Công Bằng thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Đáng chú ý, hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026; các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt”; cùng 130 đại biểu là “Công dân Thủ đô ưu tú” các thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2025.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị có phóng sự về những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội năm 2026; phát biểu của Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đánh giá, biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2026 và phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2027; phát biểu của lãnh đạo cấp trên.

Một nội dung trọng tâm là biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, trong đó có giao lưu với các gương điển hình tiên tiến; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”; biểu dương đại diện các gương người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2026 và biểu dương vận động viên, huấn luyện viên có thành tích tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 20).

Ông Nguyễn Công Bằng cũng cho biết, công tác xét chọn danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được triển khai bài bản, chặt chẽ từ sớm. Bên cạnh các gương do các ngành, địa phương, đơn vị đề xuất, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã xin ý kiến giới thiệu thêm từ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố để thành phố xem xét, lựa chọn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Đối với các gương điển hình năm 2026, thành phố đã tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 200 cá nhân tiêu biểu. Trên cơ sở các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được thành phố khen thưởng, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã đề nghị các đơn vị thuộc thành phố lựa chọn, giới thiệu 15 gương tiêu biểu đại diện các ngành, lĩnh vực, đối tượng để biểu dương tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, thành phố tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, những tấm gương cống hiến, tạo động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.