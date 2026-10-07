Hà Nội: 'San phẳng' loạt công trình vi phạm dọc tuyến mương Ma Khay – Đồng Bông ở Cầu Giấy

Sáng 7/10, theo ghi nhận của phóng viên, tại phố Nguyễn Hữu An và các ngõ 11, 15, 76, 78 phố Duy Tân (phường Cầu Giấy, Hà Nội), hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích dọc tuyến mương Ma Khay – Đồng Bông đã bị tháo dỡ.

Hàng loạt nhà xưởng, quán ăn, gara ô tô, điểm trông giữ xe, rửa xe tạm bợ xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công đã bị san phẳng hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều người dân cùng công nhân tập trung thu dọn tài sản, tháo cắt mái tôn, khung sắt và chuyển phế liệu lên xe để khẩn trương trả lại mặt bằng sạch.

Trước đó, ngày 2/10/2026, UBND phường đã ban hành Thông báo số 665/TB-UBND về việc yêu cầu tự tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực này. Kết quả kiểm tra của Tổ công tác liên ngành xác định nhiều trường hợp tự ý dựng khung sắt, mái tôn kinh doanh không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến quản lý đất đai, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và thoát nước chống ngập úng trên địa bàn.

Dưới đây là ghi nhận thực tế tại hiện trường sáng 7/10:

Ghi nhận đến trưa ngày 7/10, vỉa hè dọc phố Nguyễn Hữu An, phường Cầu Giấy đã chất đầy những đống lớn khung sắt, mái tôn vừa được tháo dỡ.

Cận cảnh những khung cửa sắt lớn, rào chắn hoen rỉ nằm biến dạng bên cạnh mớ vật liệu xây dựng hỗn độn vừa bị dỡ bỏ

Tại hiện trường người dân thu dọn những tấm kính lớn, khung cửa đã được tháo dỡ đang chuẩn bị di chuyển rời khỏi khu vực vi phạm.

Khung cửa sắt, hàng rào và vật liệu xây dựng gãy đổ nằm ngổn ngang sau quá trình phá dỡ

Lực lượng chức năng cùng người dân tháo gỡ từng chi tiết mái tôn.

Người dân thu gom phế liệu kim loại còn sót lại.

Thợ cơ khí dùng máy cắt khò nhiệt cắt rời các dầm thép từ công trình mới tháo dỡ.

Tương tự, tại ngõ 11 và ngõ 15 Duy Tân những công trình vi phạm cũng đã tháo dỡ, hiện trường ngổn ngang. Vật dụng sinh hoạt và kinh doanh đang được người dân thu dọn khẩn trương để trả lại mặt bằng sạch.

Ngoài các khu vực nêu trên, tại các ngõ 76, 78 phố Duy Tân cũng được giải tỏa. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, những khu vực này diễn ra hoạt động kinh doanh, buôn bán rầm rộ trên vỉa hè, đất nông nghiệp, đến nay mặt bằng đã được trả lại hiện trạng.

Video tháo dỡ loạt công trình vi phạm dọc tuyến mương Ma Khay – Đồng Bông ở Cầu Giấy: