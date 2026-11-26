Dự tiệc chiêu đãi, về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền.

Về phía Liên bang Nga có Thống đốc thành phố Saint Petersburg Aleksandr Dmitrievich Beglov cùng phu nhân; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thống đốc thành phố Saint Petersburg Aleksandr Dmitrievich Beglov ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị và hạ tầng giai đoạn 2026-2030, trước sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đại biểu hai bên.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này, đặc biệt là việc ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Đây là cơ sở mở ra nhiều triển vọng để hai thành phố chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực phục vụ phát triển đô thị, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình mà chính quyền thành phố Saint Petersburg dành cho các đoàn công tác của Hà Nội trong thời gian qua, gần đây nhất là chuyến thăm vào tháng 8-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng khi tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, giữa Hà Nội và Saint Petersburg nói riêng tiếp tục được vun đắp thông qua những cuộc gặp gỡ và kết quả hợp tác cụ thể.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. Đây là sự ghi nhận và tình cảm của Hà Nội dành cho những đóng góp của Thống đốc trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai thành phố.

Phát biểu đáp từ, Thống đốc thành phố Saint Petersburg Aleksandr Dmitrievich Beglov bày tỏ niềm tự hào và vinh dự khi được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trong chuyến thăm lần này.

“Tôi xin cảm ơn vì đã được trao tặng danh hiệu này. Đây là danh hiệu rất cao quý và tôi sẽ cố gắng làm việc để xứng đáng với danh hiệu này”, Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov chia sẻ.

Thống đốc cũng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Hà Nội và cho biết các thành viên trong đoàn cảm thấy như được trở về ngôi nhà của mình, giữa vòng tay bạn bè thân thiết.

Trong không khí thân tình của buổi tiệc, ông kể về mong ước được ngắm rùa Hồ Gươm và trân trọng món quà tò he hình rùa mang kiếm vàng do nghệ nhân Việt Nam trao tặng như một biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa.

Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần cần cù, yêu lao động của người dân Việt Nam, xem đây là một trong những nền tảng tạo nên thành công và sự phát triển.

Nhắc đến chương trình nghệ thuật nhân Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tối 24-11, Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov bày tỏ ấn tượng trước tình yêu và sự trân trọng của người dân Việt Nam đối với những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Ông cho biết đoàn đại biểu Saint Petersburg mang đến Hà Nội những món quà văn hóa thông qua các nghệ sĩ đến từ thành phố bên bờ sông Neva, tiêu biểu là chương trình nghệ thuật “Bản hòa ca hữu nghị Nga - Việt” dành tặng nhân dân Thủ đô, thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc qua âm nhạc.

Quang cảnh Hội đàm Hà Nội và Saint Petersburg ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển giao thông đô thị và hạ tầng giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Viết Thành

Đánh giá cao kết quả ký kết hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị, Thống đốc Aleksandr Dmitrievich Beglov khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển những thành quả hợp tác mà hai thành phố đã vun đắp trong nhiều năm qua.

Khép lại bài phát biểu, Thống đốc gửi lời chúc tốt đẹp tới nhân dân hai nước, chúc Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, tình hữu nghị giữa hai dân tộc không ngừng bền chặt và phát triển.