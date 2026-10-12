Hà Nội: Rút ngắn 12 - 14 tháng triển khai đường trên cao Cổ Linh, kỳ vọng giảm ùn tắc

Tuyến đường trên cao dài 1,72km dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, có tổng mức đầu tư dự kiến 2.202 tỷ đồng, được triển khai theo trình tự, thủ tục xây dựng công trình khẩn cấp. Dự án được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, trong bối cảnh hạ tầng khu vực chịu áp lực lớn từ lưu lượng phương tiện và quá trình thi công hầm chui Cổ Linh - Đàm Quang Trung.

Tuyến đường trên cao Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xây dựng giúp giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường. Ảnh minh hoạ.

Dự án nằm trong số các công trình được Hà Nội khởi công, khánh thành ngày 10/10 vừa qua. Theo kế hoạch, công trình thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, sử dụng vốn ngân sách thành phố, do UBND phường Long Biên làm chủ đầu tư.

Theo phương án thiết kế, tuyến cầu vượt trên cao chạy liên tục dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh, dài khoảng 1.720m, rộng 16,5m, quy mô 4 làn xe. Đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60 km/h, nền đường rộng 40m. Hai bên là đường gom, mỗi bên rộng 15m.

Dự án còn có các hạng mục đồng bộ như cây xanh, thoát nước, chiếu sáng mỹ thuật, rào chắn bảo vệ, sơn kẻ tổ chức giao thông và hệ thống giám sát, điều hành giao thông thông minh ứng dụng camera AI.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc triển khai tuyến đường trên cao là cần thiết trong bối cảnh hầm chui Cổ Linh - Đàm Quang Trung đang được thi công, ảnh hưởng đến giao thông khu vực, đặc biệt trên đoạn từ đường Cổ Linh đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Dự án hầm chui dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Hiện đường Cổ Linh và trục Vành đai 3 là những tuyến kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện lớn khiến trục Vành đai 3 đã đạt ngưỡng quá tải, theo đánh giá của Sở Xây dựng.

Nếu tuyến đường trên cao không được triển khai đồng thời với hầm chui, khu vực đường Cổ Linh có thể tiếp tục phải rào chắn, thi công trong thời gian sau đó, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc tại các nút giao.

Việc triển khai đồng thời hai dự án được kỳ vọng tập trung thời gian ảnh hưởng đến giao thông, hạn chế tình trạng rào chắn, thi công nhiều lần, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng kết nối và nâng cao năng lực thông hành tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc áp dụng trình tự xây dựng công trình khẩn cấp có thể rút ngắn khoảng 12-14 tháng so với quy trình thông thường nhờ giảm thời gian thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Dự án hướng tới hoàn thành đồng thời với hầm chui Cổ Linh – Đàm Quang Trung và một số công trình khác do UBND phường Long Biên quyết định đầu tư.

Trước đó, tại Thông báo số 525-TB/TU ngày 29/6/2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rà soát quy hoạch, tính toán phương án kỹ thuật, hiệu quả kinh tế – xã hội, tác động giao thông và khả năng cân đối nguồn lực đối với đề xuất xây dựng tuyến đường trên cao kết nối từ khu vực nút giao Cổ Linh ra cao tốc.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố và Đảng ủy UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, thống nhất chủ trương triển khai dự án theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.