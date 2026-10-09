Hà Nội rực sắc cờ hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những tấm pano cỡ lớn, cụm cổ động trực quan và dải băng rôn đỏ thắm xuất hiện trên nhiều tuyến đường trung tâm, khu vực di tích lịch sử, cơ quan, công sở… tạo nên bức tranh đô thị vừa tươi mới, vừa đậm dấu ấn truyền thống. Sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng những dòng khẩu hiệu nổi bật không chỉ làm đẹp không gian phố phường mà còn gợi nhắc về chặng đường lịch sử vẻ vang của Thủ đô anh hùng.

Pano lớn với dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” được dựng trang trọng trên tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Dọc tuyến đường rợp bóng cây, hàng loạt pano, khẩu hiệu đỏ thắm được lắp đặt đồng bộ, tạo điểm nhấn cổ động trực quan hướng tới ngày lễ lớn của Thủ đô.

Một cụm pano cổ động tại khu vực đường Hoàng Diệu nổi bật với màu sắc tươi sáng, nội dung hướng về kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Không khí chào mừng hiện diện rõ nét trên các tuyến phố quanh khu vực trung tâm, nơi pano, khẩu hiệu được bố trí hài hòa giữa không gian đô thị.

Pano tuyên truyền với hình ảnh lịch sử được dựng ven đường, góp phần khơi gợi niềm tự hào về ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ Hà Nội giữa nền trời xanh, biểu tượng thiêng liêng gợi nhắc tinh thần độc lập, tự hào dân tộc trong những ngày tháng Mười.

Băng rôn đỏ nổi bật trên cột đèn, mang thông điệp chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần tạo diện mạo rực rỡ cho phố phường Hà Nội.

Cụm pano lớn đặt gần khu vực Cột cờ Hà Nội, kết hợp hình ảnh lịch sử và sắc màu cổ động, làm nổi bật không khí chào mừng ngày lễ trọng đại.

Cột cờ Hà Nội uy nghiêm giữa không gian xanh của phố cổ, trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bảng pano cổ động được đặt trên vỉa hè khu phố trung tâm, thu hút sự chú ý của người dân và du khách khi dạo bước qua các tuyến đường Hà Nội.