Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa năm châu

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II.

Phát biểu khai mạc Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng rằng, với sự tham gia của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cộng đồng, Lễ hội sẽ để lại những dấu ấn sâu sắc, những trải nghiệm đáng nhớ; lan tỏa những giá trị bản sắc, sức sống và sức mạnh của văn hóa Việt Nam; đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới bày tỏ: Một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được: cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác - thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và cách nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống.

Chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” mở ra hành trình nghệ thuật kết nối.

Từ những làn điệu dân ca, Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh đến Rap, Hip-hop và EDM, các giá trị văn hóa được kể lại bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật. Sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế càng làm nổi bật tinh thần giao lưu, tôn trọng đa dạng văn hóa và kết nối cộng đồng.

Không gian sân khấu khai mạc rực rỡ sắc màu văn hóa.

Hoạt cảnh tái hiện những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ.

Giai điệu Quan họ Bắc Ninh vang lên trong chương trình khai mạc.

Chất liệu dân gian được kết hợp với Rap, tạo nên cách thể hiện trẻ trung, hiện đại.

Nghệ thuật truyền thống của các quốc gia cùng hội tụ trong không gian lễ hội tại Hà Nội.

Các nghệ sĩ trẻ góp phần tạo cầu nối giữa di sản và công chúng đương đại.

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II thu hút đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, tạo bầu không khí náo nhiệt.

Từ di sản đến sáng tạo, lễ hội mở ra những kết nối văn hóa mới, hướng tới tương lai.