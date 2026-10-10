Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: khu vực hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm và hồ Văn Quán.

Ngay từ 19h tối, từ nhiều khu vực xung quanh hồ, người dân tập trung đông nghịt để chọn chỗ “đẹp”, chờ đón những khoảnh khắc lung linh đầy màu sắc của pháo hoa.

Những màn pháo hoa lung linh sắc màu ở khu vực hồ Hoàn Kiếm

Từ 21h - 21h15 ngày 10.10, những màn pháo hoa lần lượt bung nở trên bầu trời 3 điểm bắn pháo hoa. Tiếng pháo hoa hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay tạo nên không khí náo nhiệt. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh đẹp, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Tại Hồ Tây, màn trình diễn kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật, với 900 giàn pháo với 1.800 quả tầm cao, 475 quả pháo tầm thấp, 900 quả pháo hỏa thuật và 200 quả pháo nước. Sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng trên mặt nước tạo nên điểm nhấn cho chương trình tối 10.10.

Không gian mặt nước rộng, tầm nhìn thoáng và phạm vi quan sát lớn là lợi thế của Hồ Tây để người dân, du khách theo dõi màn trình diễn.

Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), thành phố tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, với 350 giàn pháo với 1.725 quả bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Tại khu vực hồ Văn Quán, 90 giàn pháo được bố trí trên bờ mặt đất với 700 quả.

Để bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ người dân, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, lập rào chắn tại một số khu vực, đồng thời bố trí các điểm trông giữ xe tạm thời xung quanh công viên. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định an toàn, giữ gìn tài sản và không chen lấn, xô đẩy.

Điểm nhấn tại hồ Tây là những màn pháo hoa nước

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2026) là dịp cùng nhau tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Hà Nội. Để từ đó mỗi người dân nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với tương lai Thủ đô và đất nước.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Thăng Long - Hà Nội luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền với những mốc son quang vinh.

Ngày 10.10.1954, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, trở thành ngày hội lớn của cả dân tộc. Đoàn quân chiến thắng trở về trong cờ hoa náo nức, mở ra chặng đường mới: Hà Nội cùng miền Bắc xây dựng cuộc sống hòa bình, tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi lịch sử ấy kết tinh lòng yêu nước, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và niềm tin của Nhân dân vào tương lai dân tộc.

Pháo hoa tại khu vực hồ Văn Quán trong ngày 10.10

Trong 72 năm qua, Hà Nội đã cùng cả nước đi qua chiến tranh, khắc phục hậu quả nặng nề, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập. Từ một thành phố phải khôi phục những cơ sở sản xuất và dịch vụ thiết yếu sau ngày tiếp quản, Hà Nội đã và đang giữ vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn của đất nước về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và hội nhập quốc tế.

Hà Nội hôm nay có không gian đô thị mở rộng, hiện đại, văn minh và chất lượng sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển, ngày càng vững mạnh, xứng đáng với tầm vóc và vị thế “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”; “Thành phố học tập toàn cầu” tự tin, dẫn dắt Vùng cùng phát triển, vững bước tiên phong cùng đất nước.

“Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình và niềm tin mà các thế hệ đã trao gửi. Đáp lại niềm tin ấy chính là vinh dự và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên đối với Hà Nội hôm nay”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.