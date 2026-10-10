Video: Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thực hiện: ĐỖ TRUNG - NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG

Tại khu vực trung tâm thành phố - hồ Hoàn Kiếm, trận địa pháo hoa có quy mô hơn 1.700 quả pháo tầm cao, kết hợp pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật trên mặt hồ.

Tại khu vực hồ Tây, trận địa pháo hoa gồm 1.800 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo nổ nước và 900 giàn hỏa thuật trên mặt hồ. Trong khi đó, hồ Văn Quán có quy mô nhỏ nhất, với 500 quả pháo tầm cao, kết hợp pháo tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật trên bờ.

Video: Người dân háo hức chờ xem bắn pháo hoa mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thực hiện: ĐỖ TRUNG - NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG

Đồ uống tại một số quán quanh hồ Văn Quán đẩy giá lên gấp 2-3 lần ngày thường. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Người dân phường Hà Đông giữ chỗ từ sớm xem pháo hoa bên hồ Văn Quán. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đông đảo người dân ngồi chờ xem bắn pháo hoa bên hồ Văn Quán. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ 18 giờ cùng ngày, người dân đã tập trung tại các địa điểm trên, chọn những vị trí thuận lợi để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa.

Tại khu vực hồ Văn Quán (phường Hà Đông), các quán cà phê quanh khu vực hồ đã đông từ lúc 19 giờ cùng ngày. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ đến từ sớm, chọn chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp, háo hức chờ khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm.

Người dân phường Hà Đông đến sớm chọn vị trí đẹp bên hồ Văn Quán. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Cũng tại khu vực hồ Văn Quán, một số quán có vị trí đẹp có dịch vụ thuê ghế ngồi xem với giá 60.000 đến 120.000 đồng/ghế; có khu vực bán đồ uống kèm ghế ngồi giá tới 300.000 đồng.

Tại khu vực Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, theo ghi nhận thực tế, lượng người dân đổ về từ sớm và mỗi lúc một đông. Hầu hết các khu vực có quán cà phê, quán nước và vị trí thoáng, đẹp để xem pháo hoa đều kín chỗ từ rất sớm.

Ghi nhận lúc 20 giờ 30 phút tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dòng người từ các tuyến phố lân cận tiếp tục đổ về khu vực trung tâm ngày một đông. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến từ sớm, tìm chỗ ngồi phù hợp quanh hồ để chờ đón màn pháo hoa rực sáng.

Đông đảo người dân Thủ đô tập trung ở khu vực hồ Tây xem bắn pháo hoa. Ảnh: NGUYỄN NGÂN

Trong khi đó, các nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện, mang theo đàn guitar, cùng nhau ca hát, tạo nên bầu không khí vui tươi, rộn ràng chờ tới giờ rực sáng của pháo hoa.

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