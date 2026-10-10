Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, tạo nên những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Quang Vinh.

Theo kế hoạch, chương trình sử dụng 4.025 quả pháo hoa nổ tầm cao, 1.175 quả pháo hoa nổ tầm thấp cùng 110 giàn pháo hoa tầm thấp. Bên cạnh đó, 200 quả pháo nổ nước được bố trí tại trận địa khu vực Hồ Tây. Hệ thống hỏa thuật gồm 1.280 giàn, triển khai tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và hồ Văn Quán. Ảnh: Quang Vinh.

Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Quang Vinh.

Pháo hoa rực sáng bên Hồ Tây, góp phần tạo nên không khí lễ hội tại Thủ đô.

Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc trên bầu trời Hà Nội trong đêm 10/10.

Pháo hoa tầm cao thắp sáng khu vực trung tâm Hà Nội tối 10/10. Ảnh: Quang Vinh.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.