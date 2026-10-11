Hà Nội rực rỡ pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại hồ Hoàn Kiếm

Ba điểm bắn đồng loạt bắt đầu lúc 21 giờ và kết thúc lúc 21 giờ 15 phút. Các trận địa được bố trí trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây, phường Tây Hồ; và hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại hồ Hoàn Kiếm

Chương trình sử dụng tổng cộng 4.025 quả pháo hoa nổ tầm cao, trong đó trận địa tại phường Hoàn Kiếm bố trí 1.725 quả, phường Tây Hồ 1.800 quả và phường Hà Đông 500 quả.

Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn; riêng trận địa tại phường Tây Hồ có thêm 200 quả pháo nổ nước.

Màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại hồ Văn Quán

Bên cạnh đó, chương trình bố trí 1.280 giàn hỏa thuật, gồm 350 giàn trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ hồ Văn Quán. Việc kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp với hỏa thuật trên mặt nước tạo điểm nhấn cho chương trình.

Màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại Hồ Tây

Hoạt động bắn pháo hoa góp phần tạo không khí phấn khởi trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội; đồng thời cổ vũ tinh thần chung sức xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.