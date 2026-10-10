Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân nô nức xuống phố đón Ngày Giải phóng Thủ đô

​Ghi nhận tại các tuyến phố trung tâm như Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng và khu vực Quảng trường Ba Đình, không khí mừng lễ diễn ra náo nhiệt. Từ sáng sớm, cờ đỏ sao vàng cùng các băng rôn tuyên truyền đã phủ kín hầu hết các không gian công cộng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

​Tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm, nhiều phụ nữ khoác lên mình tà áo dài truyền thống làm tôn thêm nét thanh lịch cho không gian phố đi bộ trong ngày lễ lớn của đất nước.

Cô Kim Oanh (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn đồng niên rạng rỡ trong sắc áo dài mừng ngày lễ lớn của Thủ đô.

​Chia sẻ về cảm xúc trong ngày kỷ niệm lịch sử này, nhóm cô Oanh cho biết: "Sắp đến kỉ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô, chúng tôi dạo chơi quanh Bờ Hồ cảm thấy rất vui và tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Với tôi, không khí những ngày này chỉ có thể diễn tả trọn vẹn bằng hai từ tuyệt vời".

​Sắc đỏ cờ hoa cùng tiết trời thu dễ chịu cũng biến Hà Nội thành điểm đến lý tưởng cho các sự kiện trọng đại của các cá nhân và gia đình.

Cặp đôi Nguyên Vũ - Thanh Bình (Hà Nội) lựa chọn không gian rợp cờ hoa tại phố đi bộ để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình.

Cặp đôi Nguyên Vũ - Thanh Bình (Hà Nội) lựa chọn không gian rợp cờ hoa tại phố đi bộ để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình.

Cặp đôi Nguyên Vũ - Thanh Bình (Hà Nội) lựa chọn không gian rợp cờ hoa tại phố đi bộ để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình.

​Không chỉ thu hút người dân Thủ đô, không khí hòa bình, hiếu khách của Hà Nội còn hấp dẫn đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước. Nhiều người trong các trang phục dân tộc truyền thống cũng hòa chung niềm vui cùng Hà Nội.

​Có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sớm, cô giáo Nông Thu Trang (Cao Bằng) chia sẻ: "Tôi chọn khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc Tày để đến Hà Nội đúng dịp 10/10. Không khí ở đây rất rộn ràng và ấm áp. Việc mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến trong ngày lễ trọng đại này là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với tôi."

Cô giáo Nông Thu Trang trong khoác lên mình trang phục truyền thống dân tộc Tày ghi lại hình ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Cô giáo Nông Thu Trang trong khoác lên mình trang phục truyền thống dân tộc Tày ghi lại hình ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

​Cùng với các không gian ngoài trời, các địa điểm giáo dục truyền thống như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội cũng ghi nhận lượng lớn du khách, đặc biệt là giới trẻ và các em thiếu nhi đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

​Đang xem lại các tư liệu về Ngày Giải phóng Thủ đô năm 1954, bạn Ngọc Ánh (sinh viên tại Hà Nội) tâm sự: "Thế hệ trẻ chúng tôi may mắn được sống trong hòa bình. Tìm đến bảo tàng vào những ngày này giúp tôi hiểu rõ hơn về những chiêm nghiệm, hy sinh của cha anh đi trước, từ đó thêm trân trọng giá trị của độc lập và có trách nhiệm hơn với sự phát triển của Thủ đô."

Bạn Ngọc Ánh tham quan, tìm hiểu các hiện vật lịch sử tại Bảo tàng Hà Nội.

Nhóm các em nhỏ hào hứng trong chuyến tham quan tại Bảo tàng Hà Nội nhân ngày Giải phóng Thủ đô.

Hình ảnh Hà Nội thanh bình, rực rỡ cờ hoa trong những ngày đầu tháng mười cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế. Hòa mình vào dòng người đông đúc mừng ngày lễ lớn, nhiều đoàn khách nước ngoài bày tỏ sự ấn tượng trước không gian văn hóa đậm đà bản sắc cùng tinh thần hiếu khách của người dân, qua đó lan tỏa thông điệp về một Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình” văn minh, thân thiện.

Nhóm du khách quốc tế thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng người dân Hà Nội trong ngày kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô.

​Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ mang lại không khí phấn khởi cho nhân dân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Hà Nội giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.