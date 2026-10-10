Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những ngày đầu tháng Mười, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, pano, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Từ những dải băng rôn bắc ngang đường đến các cụm pano cỡ lớn tại khu vực công cộng, cơ quan, công sở, công tác trang trí được thể hiện đồng bộ, trang trọng. Sắc đỏ nổi bật giữa không gian phố phường không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn lan tỏa không khí tự hào, phấn khởi hướng về ngày lễ lớn của Thủ đô.

Những thông điệp chào mừng nổi bật giữa nhịp sống thường ngày, gợi nhắc người dân về dấu mốc lịch sử ngày 10/10/1954, khi đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô.

Giữa không gian di tích mang dấu ấn lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội trở thành hình ảnh giàu ý nghĩa. Công trình lịch sử gợi nhắc về truyền thống đấu tranh kiên cường, niềm tự hào dân tộc và hành trình xây dựng, phát triển của Hà Nội hôm nay.

Trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm, cờ Tổ quốc tung bay cùng pano mang dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026)”. Hình ảnh tạo điểm nhấn trang trọng tại khu vực trung tâm, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của thành phố hướng tới ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Thủ đô.

Không chỉ làm đẹp cảnh quan, những tuyến phố rực rỡ cờ hoa còn trở thành điểm hẹn của người dân và du khách. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ dạo phố, chụp ảnh giữa không gian trang trí mang sắc màu ngày lễ.

Niềm vui hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường, cho thấy ngày kỷ niệm lịch sử không chỉ được cảm nhận qua những công trình, biểu tượng mà còn qua sự gắn bó và tình yêu của mỗi người với Hà Nội.

Dạo bước giữa phố phường rực rỡ cờ hoa, bà Bùi Thị Ngừng, đến từ phường Thanh Xuân bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến Hà Nội ngày càng đổi mới trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. "Với tôi, ngày 10/10 không chỉ là dịp nhớ về thời khắc lịch sử năm xưa mà còn là cơ hội để cảm nhận những đổi thay của thành phố, càng trân trọng giá trị hòa bình và tin tưởng vào tương lai của Thủ đô", bà Ngừng chia sẻ.

Từ dấu mốc lịch sử ngày 10/10/1954 đến diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại hôm nay, niềm tự hào về Hà Nội vẫn được tiếp nối qua từng thế hệ. Sắc đỏ cờ hoa trên những tuyến phố không chỉ gợi nhớ một thời khắc lịch sử thiêng liêng mà còn gửi gắm tình yêu, niềm tin và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước.