Văn hóa

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), các tuyến phố trung tâm của TP Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc cờ Tổ quốc, hoa, pa nô, áp phích. Không khí hân hoan lan tỏa khắp phố phường, gợi nhắc thời khắc lịch sử hào hùng của ngày đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô.

Báo Hà Nội Mới
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Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ bởi cờ Tổ quốc, hoa, pano, áp phích, tạo nên không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ bởi cờ Tổ quốc, hoa, pano, áp phích, tạo nên không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

72 mùa thu đi qua, ký ức oai hùng của thế hệ cha anh ngày Giải phóng Thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành niềm kiêu hãnh, tự hào của lớp lớp người dân Thủ đô và cả nước.

72 mùa thu đi qua, ký ức oai hùng của thế hệ cha anh ngày Giải phóng Thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành niềm kiêu hãnh, tự hào của lớp lớp người dân Thủ đô và cả nước.

Với người dân Hà Nội, ngày này không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, bồi đắp niềm tự hào về thành phố nơi mình sinh sống.

Với người dân Hà Nội, ngày này không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, bồi đắp niềm tự hào về thành phố nơi mình sinh sống.

Không khí kỷ niệm thể hiện rõ trên từng tuyến phố qua sắc màu rực rỡ của cờ Tổ quốc, hoa, pa nô...

Không khí kỷ niệm thể hiện rõ trên từng tuyến phố qua sắc màu rực rỡ của cờ Tổ quốc, hoa, pa nô...

Các tấm pa nô tuyên truyền về ngày lễ lớn của Thủ đô ở khu vực trước cửa trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các tấm pa nô tuyên truyền về ngày lễ lớn của Thủ đô ở khu vực trước cửa trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Băng rôn, pa nô cỡ lớn trên phố Xã Đàn (phường Đống Đa).

Băng rôn, pa nô cỡ lớn trên phố Xã Đàn (phường Đống Đa).

Cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ Hà Nội.

Cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ Hà Nội.

Một tòa nhà ở khu vực phường Hoàn Kiếm rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Một tòa nhà ở khu vực phường Hoàn Kiếm rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Các vị khách nước ngoài tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp trong chuyến du lịch Hà Nội.

Các vị khách nước ngoài tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp trong chuyến du lịch Hà Nội.

Băng rôn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên phố Hoàng Diệu (phường Ba Đình).

Băng rôn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên phố Hoàng Diệu (phường Ba Đình).

Người dân rảo bước ở khu vực trung tâm thành phố tận hưởng không khí mùa thu dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Người dân rảo bước ở khu vực trung tâm thành phố tận hưởng không khí mùa thu dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tấm pa nô cỡ lớn với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô" tại phường Ô Chợ Dừa.

Tấm pa nô cỡ lớn với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô" tại phường Ô Chợ Dừa.

Cờ hoa rực rỡ ở khu vực bên ngoài trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước trên phố Ngô Quyền (phường Hoàn Kiếm).

Cờ hoa rực rỡ ở khu vực bên ngoài trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước trên phố Ngô Quyền (phường Hoàn Kiếm).

Quang Thái - Phạm Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-ruc-ro-co-hoa-chao-mung-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-1760031.html