Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ bởi cờ Tổ quốc, hoa, pano, áp phích, tạo nên không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

72 mùa thu đi qua, ký ức oai hùng của thế hệ cha anh ngày Giải phóng Thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành niềm kiêu hãnh, tự hào của lớp lớp người dân Thủ đô và cả nước.

Với người dân Hà Nội, ngày này không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, bồi đắp niềm tự hào về thành phố nơi mình sinh sống.

Không khí kỷ niệm thể hiện rõ trên từng tuyến phố qua sắc màu rực rỡ của cờ Tổ quốc, hoa, pa nô...

Các tấm pa nô tuyên truyền về ngày lễ lớn của Thủ đô ở khu vực trước cửa trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Băng rôn, pa nô cỡ lớn trên phố Xã Đàn (phường Đống Đa).

Cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ Hà Nội.

Một tòa nhà ở khu vực phường Hoàn Kiếm rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Các vị khách nước ngoài tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp trong chuyến du lịch Hà Nội.

Băng rôn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên phố Hoàng Diệu (phường Ba Đình).

Người dân rảo bước ở khu vực trung tâm thành phố tận hưởng không khí mùa thu dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tấm pa nô cỡ lớn với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô" tại phường Ô Chợ Dừa.

Cờ hoa rực rỡ ở khu vực bên ngoài trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước trên phố Ngô Quyền (phường Hoàn Kiếm).