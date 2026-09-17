Hà Nội rốt ráo triển khai công tác ứng phó mưa lũ

372 hộ dân bị ảnh hưởng

Số liệu quan trắc của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ 19h ngày 16-9 đến 7h sáng nay (17-9), trên địa bàn Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Hiện, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều xã, phường gây ngập cục bộ.

Sáng nay, mực nước trên nhiều tuyến sông đang tiếp tục lên. Hồi 7h, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang dưới báo động I. Mực nước sông Tích ở mức báo động III tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc.

Lũ lên gây ngập vùng trũng thấp, ven sông Bùi. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Mực nước sông Bùi ở mức báo động III tại trạm Yên Duyệt. Mực nước sông Đáy lên báo động II tại trạm Ba Thá. Mực nước sông Nhuệ ở báo động II tại trạm Đồng Quan. Trong khi mực nước sông Mỹ Hà cũng đã lên báo động I tại trạm Hòa Lạc.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn cho biết, mưa lớn và lũ lên nhanh trên các tuyến sông đang ảnh hưởng đến khoảng 2.500 người dân, chủ yếu tại xã Xuân Mai, xã Quảng Bị.

Hiện nay, khoảng 372 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, trong đó, xã Quảng Bị là địa phương ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 340 hộ dân. 28 hộ dân tại xã này đang phải sơ tán.

Mưa lũ cũng khiến 3 km đê, bờ bao bị ngập, tràn; gây sạt lở cơ đê bờ sông Duy Tiên khoảng 273 m tại xã Đại Xuyên; khiến bờ kênh thủy lợi bị ngập tràn hơn 4.200 m tại xã Xuân Mai.

Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng lớn bởi mưa kéo dài. Thống kê đến sáng nay, khoảng 450 ha lúa, mạ bị ảnh hưởng, chủ yếu tại phường Chương Mỹ, xã Phúc Sơn, xã Thanh Oai, xã Xuân Mai… Trong khi khoảng 500 ha rau, màu và cây ăn quả dự kiến bị ảnh hưởng năng suất.

Người dân xã Xuân Mai tích cực tham gia chống ngập ven sông Bùi. Ảnh: UBND xã Xuân Mai.

Sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu

Trước diễn biến thiên tai cực đoan, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động công tác ứng phó từ sớm, từ xa, theo phương châm “bốn tại chỗ”, trên tinh thần không chủ quan.

Thực hiện Văn bản số 52/BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 18974/VP-UBND chỉ đạo nhiệm vụ ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của thành phố, hiện nay các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đang tích cực triển khai công tác ứng phó mưa lũ. Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Theo Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Trần Đình Cường, đơn vị đang chỉ đạo các xí nghiệp vận hành tổng số 71 trạm bơm, với 302 tổ máy các loại. Đồng thời, duy trì ứng trực 24/24h để chủ động ứng phó với sự cố thiên tai ngay từ giờ đầu.

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được vận hành trong ngày 17-9-2026. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tính trên bình diện toàn thành phố, hiện nay, 214 trạm bơm với 937 tổ máy các loại, đang tích cực được bốn doanh nghiệp thuỷ lợi vận hành. Tổng công suất tiêu thoát nước tương ứng 3.013.523 m3/h, góp phần tích cực chống ngập cho các khu dân cư, xứ đồng, đường giao thông…

Tại các xã, phường, công tác ứng phó cũng được triển khai rốt ráo. Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho biết, địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa, lên phương án và sẵn sàng sơ tán người dân khi lũ lên trên sông Cầu, sông Cà Lồ.

Cùng với xã Đa Phúc, các xã, phường cũng đang duy trì công tác trực ban nghiêm túc 24/24h để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó với các sự cố, thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở đất, ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước, nhân dân trong đợt mưa lũ đang diễn ra.