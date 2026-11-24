Không khí tấp nập tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Người dân và du khách tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Du khách tìm hiểu những dấu tích lịch sử của kinh đô Thăng Long xưa tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Du khách tìm hiểu những dấu tích lịch sử của kinh đô Thăng Long xưa tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Du khách tìm hiểu những dấu tích lịch sử của kinh đô Thăng Long xưa tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Người dân và du khách tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại không gian di sản Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nhiều gia đình lựa chọn Khu di tích Hoàng thành Thăng Long làm điểm đến trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nhiều gia đình lựa chọn Khu di tích Hoàng thành Thăng Long làm điểm đến trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Người trẻ tìm hiểu lịch sử, truyền thống hiếu học tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Người trẻ tìm hiểu lịch sử, truyền thống hiếu học tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng ngày 24/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn miễn phí tại Rạp Xiếc Trung ương. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng ngày 24/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn miễn phí tại Rạp Xiếc Trung ương. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng ngày 24/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn miễn phí tại Rạp Xiếc Trung ương. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khán giả trực tiếp giao lưu, trải nghiệm cùng các nghệ sĩ và nhân vật biểu diễn xiếc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khán giả trực tiếp giao lưu, trải nghiệm cùng các nghệ sĩ và nhân vật biểu diễn xiếc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN