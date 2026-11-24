Không khí Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần đầu tiên lan tỏa khắp các tuyến phố, không gian công cộng của Thủ đô Hà Nội. Cờ hoa, các hoạt động trang trí và dòng người đổ về những điểm vui chơi, tham quan tạo nên khung cảnh náo nức của ngày hội.

Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm. Không gian quanh hồ được trang hoàng rực rỡ, góp phần tạo nên không khí vui tươi trong ngày hội văn hóa đặc biệt.

Với nhiều người, đây không chỉ là dịp thư giãn mà còn là cơ hội để cùng khám phá, cảm nhận những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Đền Ngọc Sơn trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân trong ngày 24/11 khi mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan. Dòng người nối dài qua cầu Thê Húc, tạo nên khung cảnh đông vui, nhộn nhịp ngay từ khu vực lối vào di tích.

2 tiêu bản rùa Hồ Gươm được trưng bày tại đền Ngọc Sơn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khách tham quan. Nhiều người dừng lại quan sát, tìm hiểu về loài vật gắn liền với truyền thuyết và lịch sử của hồ Hoàn Kiếm.

Một du khách chia sẻ sau nhiều năm mới có dịp trở lại, thăm thú và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của di tích nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và lịch sử giáo dục khoa cử của dân tộc.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm điểm tham quan, trải nghiệm trong dịp đặc biệt này. Việc miễn phí vé vào cửa tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận, khám phá và hiểu hơn về những giá trị di sản văn hóa lâu đời.

Đoàn học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo Trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) thành kính dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tìm hiểu truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc

Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đón đông đảo người dân, du khách đến tham quan, khám phá quần thể di tích gắn với chiều dài lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Không gian di sản trở nên nhộn nhịp khi nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ dịp mở cửa miễn phí để tìm hiểu lịch sử dân tộc.

Nằm trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội là một trong những điểm thu hút đông đảo người dân, du khách dừng chân tham quan, chụp ảnh. Công trình lịch sử này không chỉ là biểu tượng của Thủ đô mà còn lưu giữ những dấu ấn về lịch sử đấu tranh, bảo vệ đất nước.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đông đảo người dân, du khách hào hứng tham quan, chiêm ngưỡng các hiện vật, khám phá không gian kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc.

Nhiều người, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian như kéo co.

Tại những ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của đồng bào các vùng miền, các cô gái hào hứng chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và trải nghiệm nét văn hóa đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Triển lãm “Muôn loài quanh ta” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Nằm trong khuôn khổ chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026”, triển lãm mang đến những trải nghiệm thú vị về vẻ đẹp của sự sống, thiên nhiên và ước vọng về cuộc sống bình yên thông qua sự kết hợp giữa hội họa truyền thống Hàn Quốc và nghệ thuật truyền thông đa phương tiện (Media Art).

Du khách nước ngoài cũng hào hứng tham quan, khám phá các di tích, bảo tàng tại Hà Nội. Họ dành nhiều thời gian tìm hiểu các công trình, hiện vật và không gian văn hóa, qua đó hiểu thêm về lịch sử, bản sắc dân tộc cũng như tình yêu, sự trân trọng của người Việt Nam đối với các giá trị di sản.

Việc mở cửa miễn phí hàng loạt di tích, danh lam thắng cảnh tạo điều kiện để đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình và thế hệ trẻ, có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực đưa di sản đến gần hơn với đời sống mà còn thể hiện tinh thần lấy người dân làm trung tâm, tạo điều kiện để mọi người được thụ hưởng các giá trị văn hóa.