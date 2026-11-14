Hà Nội rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết: Khi văn hóa hòa cùng nhịp sống cộng đồng

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 14/11, các đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đồng loạt về chung vui cùng bà con nhân dân tại nhiều khu dân cư trên địa bàn. Sự kiện kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Gắn kết văn hóa thành nguồn lực nội sinh Thủ đô

Tại phường Hai Bà Trưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tới dự và chung vui với bà con các tổ dân phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà tại Ngày hội. Ảnh: Lê Hải

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, ngày hội năm nay mang dấu ấn sâu sắc khi là năm đầu tiên kết hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh các giá trị nền tảng tinh thần, khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

"Văn hóa hiện diện trong những việc rất gần gũi hằng ngày, từ cách ứng xử trong gia đình, tình làng nghĩa xóm đến việc bà con cùng gìn giữ nếp sống và tổ chức các hoạt động văn hóa ở khu dân cư", Chủ tịch thành phố bày tỏ.

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố cho biết dù đối mặt nhiều thách thức, Hà Nội năm 2026 vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao; thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực. Người đứng đầu chính quyền Thủ đô biểu dương phường Hai Bà Trưng đã vận hành hiệu quả theo phương châm “6 rõ, 3 thật”, thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công đạt gần 92%, hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm và xử lý 100% hồ sơ hành chính đúng hoặc trước hạn.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cũng thẳng thắn lưu ý chính quyền cơ sở cần tiếp tục lắng nghe, giải quyết kịp thời các băn khoăn của người dân về quản lý trật tự đô thị, quy hoạch, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đợt này, các tổ chức, cá nhân tại phường đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội hơn 2 tỷ đồng.

Nét đẹp đoàn kết xuyên biên giới giữa lòng đô thị

Tại tổ dân phố Nam Thăng Long 4 (phường Phú Thượng), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội) đã đến tham dự ngày hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tại tổ dân phố Nam Thăng Long 4, phường Phú Thượng. Ảnh: Huy Kiên

Nam Thăng Long 4 mang nét đặc thù sinh động của một khu dân cư hiện đại thuộc khu đô thị Ciputra, nơi có khoảng 20% cư dân là người nước ngoài đến từ 72 quốc gia. Dù đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tín ngưỡng, cộng đồng nơi đây vẫn duy trì nếp sống hòa thuận, gắn bó mật thiết. Các dịp lễ, Tết truyền thống của Việt Nam cũng như Giáng sinh, Tết Trung thu quốc tế đều được tổ chức chu đáo, trở thành cầu nối thắt chặt tình hữu nghị.

Song song với phong trào xây dựng đô thị văn minh, công tác thiện nguyện tại đây đạt nhiều kết quả ấn tượng: 100% hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt hơn 220 triệu đồng cùng nhiều đợt thăm hỏi gia đình chính sách, người yếu thế. Lãnh đạo Thành phố đã trao hoa chúc mừng và trao quà biểu dương các gia đình tiêu biểu.

Bảo tồn di sản và chuyển đổi số ở vùng ven đô

Hòa chung không khí rộn ràng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Liên khu dân cư An Khánh (xã An Khánh). Địa bàn quy tụ 6 thôn, 4 tổ dân phố với khoảng 13.000 hộ và hơn 51.000 nhân khẩu đang trong tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu của xã An Khánh. Ảnh: Huy Kiên

Điểm sáng nổi bật của An Khánh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo tồn bản sắc và ứng dụng công nghệ. Xã đã số hóa thành công bản đồ 45 di tích lịch sử - văn hóa, duy trì các lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Ca trù và tổ chức an toàn 21 lễ hội dân gian. Năm 2026, toàn xã đạt 96% gia đình văn hóa, 100% thôn, tổ dân phố đề nghị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ hỏa táng văn minh vượt 90%.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh văn hóa phải là nền tảng của khối đại đoàn kết. Đồng chí đề nghị chính quyền xã tập trung chăm lo an sinh xã hội, giải quyết dứt điểm các kiến nghị dân sinh, chuẩn bị chu đáo để nhân dân đón Tết Nguyên đán ấm no.

Tại ngày hội, chính quyền địa phương đã trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình khó khăn. Đại diện nhân dân An Khánh đã phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề trọng tâm: “Kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cụm dân An Khánh trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc”.

Ổn định cơ sở và bài toán kinh tế nông thôn sau sáp nhập

Còn tại thôn Vân Từ (xã Chuyên Mỹ), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã về chung vui cùng bà con. Thôn Vân Từ mới được hình thành từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Thượng, Vực, Ứng Cử với quy mô 847 hộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao quà cho các gia đình, cá nhân. Ảnh: Thu Hằng

Dù có sự thay đổi lớn về bộ máy tổ chức, thôn nhanh chóng ổn định và được công nhận danh hiệu Làng văn hóa năm 2026. Thôn đạt tỷ lệ 96% gia đình văn hóa, 100% hộ dân dùng nước sạch và phong trào “thôn sáng - xanh - sạch - đẹp” đạt trên 95/100 điểm.

Phát biểu trước nhân dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp thôn, xóm. Đồng chí khẳng định tình làng, nghĩa xóm và sự chân thành, trách nhiệm là chìa khóa tháo gỡ mọi vướng mắc từ gốc.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND thành phố gợi mở định hướng tự lực kinh tế cho xã Chuyên Mỹ: thay vì trông chờ trợ cấp từ trên, địa phương cần tận dụng vị trí tiếp giáp không gian đô thị để xây dựng mô hình sản xuất cây xanh, cây cảnh, hoa công trình phục vụ các dự án lớn, từng bước tạo nguồn thu bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Hà Nội đã thực sự trở thành ngày hội non sông thu nhỏ. Không chỉ dừng lại ở các tiết mục văn nghệ hay mâm cơm gắn kết, ngày hội là dịp cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe tâm tư, đối thoại cởi mở và cùng nhân dân giải quyết những bài toán phát sinh từ thực tiễn.

Sự hòa quyện giữa tinh thần đại đoàn kết và cội nguồn sức mạnh văn hóa dân tộc chính là nền tảng vững chắc nhất để Thủ đô Hà Nội vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phồn vinh và văn minh.