Không khí tấp nập tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Ngay từ sáng 24/11, khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt là không gian quanh hồ Hoàn Kiếm đã trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu các không gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm thủ công truyền thống và tham gia hoạt động văn hóa cộng đồng.

Tại số 47 Hàng Dầu, các gian giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương như nón làng Chuông, quạt Chàng Sơn, sơn mài Đường Lâm, tò he Phượng Dực, gốm Bát Tràng… được giới thiệu trong không gian mở, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với các giá trị thủ công truyền thống.

Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm tăng tính tương tác, giúp người tham gia không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tìm hiểu quy trình chế tác, câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm. Các không gian tái hiện hình ảnh phố phường Hà Nội xưa cũng góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của ngày hội.

Người dân và du khách tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Bên cạnh đó, nhiều di tích, điểm tham quan văn hóa trên địa bàn thành phố mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách. Hoạt động này tạo thêm cơ hội để các gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những địa chỉ lưu giữ giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống của Thủ đô. Từ khu vực trung tâm đến các xã, phường, tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Nếu không gian hồ Hoàn Kiếm mang đến những trải nghiệm gần gũi về di sản, làng nghề và văn hóa truyền thống thì Sân vận động quốc gia Mỹ Đình lại trở thành tâm điểm của không khí ngày hội khi hàng chục nghìn khán giả hướng về chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Sức hút của chương trình được thể hiện rõ tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong chiều 24/11. Từ khoảng 15 giờ, khán giả đã bắt đầu tập trung về khu vực tổ chức sự kiện. Càng về cuối buổi chiều, lượng người đổ về càng đông, tạo nên không khí náo nhiệt tại các tuyến đường và khu vực bên ngoài sân vận động. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và người dân từ các địa bàn khác nhau của Hà Nội chủ động đến sớm để làm thủ tục, tìm vị trí và hòa mình vào không khí trước giờ khai màn.

Du khách tìm hiểu những dấu tích lịch sử của kinh đô Thăng Long xưa tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Nguyễn Ngọc Cát Tiên (20 tuổi, ở phường Phú Diễn, Hà Nội) có mặt tại khu vực sân vận động từ khoảng 16 giờ 30 phút cùng bạn bè. Tiên cho biết bản thân yêu thích các chương trình biểu diễn quy mô lớn bởi không khí sôi động và cơ hội được hòa mình vào những sự kiện chung. Tấm vé tham dự chương trình là món quà Tiên được tặng.

Theo Tiên, quá trình di chuyển đến sân vận động khá thuận lợi, chưa gặp tình trạng ùn tắc đáng kể. Khu vực tổ chức cũng được bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường và hướng dẫn khán giả. Cô bày tỏ mong muốn có thêm những dịp nghỉ lễ gắn với văn hóa để người dân có thời gian sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè và tìm hiểu các giá trị di sản của đất nước.

Cùng chung tâm trạng háo hức, Trương Thị Kiều Linh (20 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) cho biết, đây là năm đầu tiên cô được nghỉ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Dịp này không chỉ giúp sinh viên có thời gian thư giãn sau những ngày học tập mà còn tạo cơ hội để dành thời gian cho gia đình, bạn bè và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Người dân và du khách tham quan Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Trong khi đó, Đinh Thế Anh (24 tuổi, ở khu vực Đình Thôn, Hà Nội) cho biết, anh chủ động tìm kiếm và săn vé để có mặt tại sự kiện. Là người thường xuyên quan tâm đến các chương trình nghệ thuật lớn, Thế Anh đặc biệt mong chờ đêm diễn bởi đây là sự kiện được tổ chức trong ngày kỷ niệm dành riêng cho văn hóa lần đầu tiên trên phạm vi cả nước. Theo anh, việc dành một ngày nghỉ để tôn vinh văn hóa là chủ trương có ý nghĩa, giúp người dân, nhất là giới trẻ, có thêm điều kiện tiếp cận và trân trọng những giá trị truyền thống.

Để phục vụ lượng khán giả đến tham dự chương trình, công tác tổ chức, đón tiếp và bảo đảm an ninh được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng, bố trí tại những vị trí, khu vực trọng điểm nhằm điều tiết phương tiện, phân luồng người đi bộ, hướng dẫn khán giả và xử lý các tình huống phát sinh.

Tại các cổng vào sân vận động, lực lượng chức năng và tình nguyện viên hướng dẫn khán giả di chuyển theo đúng khu vực ghi trên vé, hạn chế tình trạng tập trung đông người tại một điểm. Theo anh Trần Nhật Minh, nhân viên bảo an tại sự kiện, các lực lượng đã được phân chia thành từng khu vực riêng biệt để hướng dẫn, điều phối khán giả vào sân theo từng hạng vé.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Anh Minh cho biết, do lượng người đổ về khá đông trong cùng một thời điểm, giai đoạn đầu có thời điểm xuất hiện tình trạng tập trung, ùn ứ cục bộ tại khu vực đón tiếp, một số khán giả chưa kịp xếp hàng theo trật tự. Tuy nhiên, các lực lượng đã phối hợp hướng dẫn, điều tiết để từng bước ổn định tình hình, bảo đảm quá trình kiểm soát vé và vào sân.

Theo Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho chương trình được triển khai kỹ lưỡng và đã cơ bản hoàn tất. Đơn vị đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết, kể cả những khâu nhỏ nhất, nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các đại biểu và khán giả.

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Từ những không gian trải nghiệm làng nghề, di tích tại khu vực trung tâm đến sân khấu nghệ thuật quy mô lớn tại Mỹ Đình, các hoạt động trong ngày 24/11 đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về đời sống văn hóa Thủ đô. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu văn hóa Việt Nam, khẳng định sức sống của những giá trị truyền thống trong hành trình phát triển và hội nhập của đất nước.