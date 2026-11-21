Hà Nội rộn ràng không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Những ngày này, tại Hà Nội, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn di sản, giới thiệu làng nghề truyền thống và trải nghiệm công nghệ ánh sáng đang thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.
Diễn ra từ 21 - 24/11, các hoạt động mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng, nơi công chúng có cơ hội thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu di sản và khám phá những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa Thủ đô. Nổi bật trong chương trình là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú như nghệ thuật truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo... Các tiết mục góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo không khí sôi động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Cùng với đó, không gian giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống với 32 gian hàng tại Quảng trường phía Đông đang mang đến cho người dân và du khách cơ hội tìm hiểu các sản phẩm thủ công, khám phá quy trình thực hành nghề, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm những nét đặc trưng của các làng nghề Hà Nội. Các chương trình biểu diễn múa rối nước cũng được tổ chức phục vụ công chúng.
Các chương trình biểu diễn nghệ thuật thu hút sự quan tâm của công chúng, tạo điểm nhấn cho không gian văn hóa giữa lòng Thủ đô.
Không gian làng nghề, phố nghề truyền thống giới thiệu các sản phẩm thủ công đặc trưng của Hà Nội đến công chúng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ha-noi-ron-rang-khong-khi-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam.html