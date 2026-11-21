Diễn ra từ 21 - 24/11, các hoạt động mang đến không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng, nơi công chúng có cơ hội thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu di sản và khám phá những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa Thủ đô. Nổi bật trong chương trình là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú như nghệ thuật truyền thống, đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo... Các tiết mục góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo không khí sôi động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cùng với đó, không gian giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống với 32 gian hàng tại Quảng trường phía Đông đang mang đến cho người dân và du khách cơ hội tìm hiểu các sản phẩm thủ công, khám phá quy trình thực hành nghề, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm những nét đặc trưng của các làng nghề Hà Nội. Các chương trình biểu diễn múa rối nước cũng được tổ chức phục vụ công chúng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khai mạc kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tình yêu di sản và tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Không khí sôi động tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong những ngày diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân và du khách tham gia, thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật thu hút sự quan tâm của công chúng, tạo điểm nhấn cho không gian văn hóa giữa lòng Thủ đô.

Không gian làng nghề, phố nghề truyền thống giới thiệu các sản phẩm thủ công đặc trưng của Hà Nội đến công chúng.

Người dân và du khách tìm hiểu các sản phẩm thủ công, giao lưu với nghệ nhân tại các gian hàng giới thiệu làng nghề.

Du khách quốc tế lưu lại những bức ảnh đẹp.

Những màn trình diễn múa rối nước mang đến trải nghiệm văn hóa dân gian hấp dẫn cho người xem.

Các hoạt động trải nghiệm di sản góp phần kết nối công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, với những giá trị văn hóa truyền thống.