Hà Nội: Rộn ràng Đêm hội trăng rằm tại chùa Duệ Tú

Hòa thượng Thích Thanh Điện cùng đại diện chính quyền, các cơ quan, ban ngành địa phương tham dự

Buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, trụ trì chùa Duệ Tú; Đại đức Thích Chân Chiếu, chư Tăng chùa Duệ Tú; Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên Hội đồng Trị sự; đại diện chính quyền, các cơ quan, ban ngành địa phương, cùng đông đảo nhân dân và Phật tử thập phương.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Xuyên, Trưởng ban Quản lý Di tích chùa Duệ Tú cho biết: "Đêm hội trăng rằm" không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là một Phật sự ý nghĩa, hướng đến việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Không gian đêm hội trở nên lung linh, ấm áp, nơi ánh trăng rằm hòa quyện cùng ánh đèn lồng, gieo vào lòng các em nhỏ niềm vui, sự hồn nhiên và những bài học về tình yêu thương, lòng hiếu thảo.

Ông Phạm Văn Xuyên phát biểu

Theo đó, tại sân chùa Duệ Tú, không khí Trung thu truyền thống được tái hiện sinh động với nhiều sắc màu rực rỡ. Các em nhỏ được hòa mình vào không gian vui tươi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, các tiết mục biểu diễn xiếc,...

Tiếng trống múa lân rộn ràng cùng hình ảnh chú Cuội và chị Hằng gần gũi kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích thấm đượm đạo lý. Đặc biệt, nghi thức rước đèn và phá cỗ dưới ánh trăng đã giúp các em thêm hiểu và trân quý những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tiết mục múa lân rộn ràng

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao hàng trăm phần quà trung thu đến các em nhỏ. Những món quà giản dị, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành và sự quan tâm đối với các em.

"Đêm hội trăng rằm" tại chùa Duệ Tú đã mang đến niềm vui trọn vẹn của Tết đoàn viên, để lại dấu ấn đẹp trong lòng các em.