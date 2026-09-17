Hà Nội: 'Rốn lũ' Trần Phú căng mình chống lũ

Trước diễn biến mưa lớn, mực nước sông Bùi dâng cao vượt báo động 3, UBND xã Trần Phú đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Người dân thôn Khôn Duy, xã Trần Phú chủ động kê cao tài sản đề phòng nước dâng cao. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều hộ dân bị cô lập, đi lại khó khăn. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Người dân xã Trần Phú di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân ứng trực, bảo vệ tuyến đê sông Bùi tại xã Trần Phú. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN