Hà Nội: 'Rốn lũ' Trần Phú căng mình chống lũ
Những ngày qua trên địa bàn xã Trần Phú xảy ra mưa lớn. Mực nước sông Bùi đo tại Trạm Yên Duyệt lúc 13 giờ ngày 17/9/2026 đạt 7,51m, cao hơn 0,51m so với mức báo động 3.
Trước diễn biến mưa lớn, mực nước sông Bùi dâng cao vượt báo động 3, UBND xã Trần Phú đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ha-noi-ron-lu-tran-phu-cang-minh-chong-lu-20260917220637375.htm