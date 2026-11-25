Tạm yên tâm khi có chỗ ở mới

Sau vụ nổ khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), khu tập thể E3-E4 bị ảnh hưởng nghiêm trọng về kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền thành phố đã tổ chức di dời các hộ dân đến nơi ở tạm thời.

Ngay trong tối 24/11, 109 hộ dân bị ảnh hưởng được bố trí đến khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội), cách khu tập thể Vĩnh Hồ khoảng 18km.

Công nhân cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên khu tái định cư Thượng Thanh, phục vụ các hộ dân vừa chuyển đến.

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết ngày 25/11, tại khu tái định cư, nhiều gia đình đã có mặt để nhận căn hộ, kiểm tra điều kiện sinh hoạt và chuyển những vật dụng thiết yếu đến nơi ở mới. Một số hộ vẫn đang thu dọn, sắp xếp đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với việc bố trí nơi ở, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều động công nhân và phương tiện chuyên dụng đến cắt tỉa cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng xung quanh khuôn viên, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Người dân nhận căn hộ tại khu tái định cư Thượng Thanh sau khi phải di dời khỏi khu tập thể bị ảnh hưởng bởi vụ nổ khí gas.

Gia đình chị Nhàn là một trong những hộ đang làm quen với nơi ở mới. Chị cho biết, gia đình có 11 người, trước đây sinh sống tại 2 căn hộ ở tầng 1 khu tập thể cũ. Sau vụ nổ, cả gia đình phải di dời và được bố trí một căn hộ tại khu tái định cư.

Ngày 25/11, các thành viên trong gia đình chị đến kiểm tra căn hộ, dự kiến ngày hôm sau sẽ chuyển đồ đạc đến. Căn hộ có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình đông người.

Dù việc di chuyển diễn ra đột ngột, chị Nhàn cho biết, gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi được bố trí nơi ở an toàn, không phải tiếp tục sinh sống trong khu tập thể đang bị ảnh hưởng sau vụ nổ.

Trái với sự nhẹ nhõm khi có chỗ ở tạm thời, điều khiến nhiều hộ dân băn khoăn là khoảng cách từ khu tái định cư đến nơi làm việc, trường học và các địa điểm sinh hoạt quen thuộc.

Gia đình chị Trang nhận suất ăn miễn phí do chính quyền phường Đống Đa hỗ trợ tại khu tái định cư.

Gia đình chị Nguyễn Thu Trang có 6 thành viên, trước đây sinh sống tại tầng 5 khu tập thể Vĩnh Hồ. Gia đình chị đã chuyển đến khu tái định cư từ chiều 24/11, nhưng đến nay mới mang theo được một số vật dụng cá nhân.

Chị Trang cho biết, bản thân làm việc tại khu vực đường Ô Chợ Dừa, con gái đang học tiểu học trên phố Thái Thịnh, còn em gái làm việc trên đường Thái Hà. Việc chuyển đến nơi ở mới giúp gia đình an tâm hơn về an toàn, nhưng cũng khiến lịch trình sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn.

"Từ khu tập thể cũ đến nơi tái định cư này khoảng 18km, rất xa. Hôm nay tôi tạm thời xin nghỉ làm để dọn dẹp nhà cửa, con tôi cũng được nghỉ học. Nhưng từ ngày mai, khi công việc và việc học trở lại bình thường, tôi chưa biết sẽ xoay xở thế nào", chị Trang chia sẻ.

Cũng vừa chuyển đến nhận căn hộ mới, gia đình anh Tuấn và chị Thúy Mi đang tranh thủ quét dọn, sắp xếp đồ đạc. Gia đình có 3 người, trước đây sinh sống tại tầng 2 khu tập thể cũ. Sau vụ nổ, toàn bộ cửa kính trong căn hộ bị vỡ, khiến gia đình không thể tiếp tục ở lại.

Căn hộ được bố trí tại khu tái định cư có 2 phòng ngủ, tương đối rộng rãi với các thành viên. Tuy nhiên, khoảng cách đến nơi làm việc của hai vợ chồng lại là vấn đề khiến gia đình lo lắng.

"Gia đình tôi chưa từng nghĩ sẽ phải di dời đi nơi khác ở đột ngột như thế này. Công việc của cả hai vợ chồng đều ở gần nơi ở cũ, giờ chuyển đến đây thì việc đi làm sẽ rất xa. Nếu được, chúng tôi mong chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí để người dân có thể chủ động thuê nhà gần khu vực cũ, thuận tiện cho công việc", chị Thúy Mi nói.

Theo anh Tuấn, trước đây gia đình đã biết khu tập thể dự kiến có phương án di dời vào năm 2030. Vì vậy, hai vợ chồng vẫn nghĩ còn thời gian để chuẩn bị tâm lý, tích góp kinh phí và tính toán phương án ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra bất ngờ khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Hiện gia đình vẫn chưa xác định được phương án sinh sống lâu dài.

"Chúng tôi biết khu tập thể sẽ có phương án di dời, nhưng nghĩ rằng vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Sự việc lần này đến quá nhanh, khiến gia đình chưa kịp tính toán bất cứ phương án nào", anh Tuấn chia sẻ.

Hỗ trợ trước mắt, chờ phương án ổn định lâu dài

Trong ngày 25/11, tại khu vực sảnh tầng hầm tòa nhà tái định cư Thượng Thanh, cán bộ UBND phường Đống Đa có mặt để phát cơm, nước uống và bánh mì cho các hộ dân vừa di dời.

Việc nhanh chóng bố trí nơi ở, cung cấp nhu yếu phẩm và cải thiện điều kiện hạ tầng tại khu tái định cư đã giúp 109 hộ dân có chỗ ở an toàn sau sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, những câu chuyện của các gia đình vừa chuyển đến cho thấy, di dời khỏi nơi ở cũ không đơn thuần là chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác. Đó còn là sự thay đổi về công việc, trường học, các mối quan hệ và nhịp sinh hoạt đã gắn bó trong nhiều năm.

Những suất ăn, nước uống được chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong những ngày đầu chuyển đến nơi ở mới.

Khi nguy cơ mất an toàn tại khu tập thể cũ được đặt ra, việc bảo đảm chỗ ở trước mắt là yêu cầu cấp thiết. Nhưng về lâu dài, mong muốn của người dân không chỉ dừng lại ở một căn hộ tạm cư, mà còn là phương án ổn định cuộc sống phù hợp, hạn chế xáo trộn công việc và việc học của con em.

Ngày 24/11, liên quan đến vụ nổ nghiêm trọng tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố tập trung cao độ cho công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực xảy ra sự cố.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là sự cố hết sức đáng tiếc, gây thiệt hại lớn về người. Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ, chất lượng công trình đã xuống cấp, khả năng chịu lực hạn chế. Sau tác động của vụ nổ, kết cấu các công trình có thể bị ảnh hưởng rất lớn.

"Vụ nổ đã ảnh hưởng lớn đến kết cấu các công trình trong khu vực. Do vậy, thành phố sẽ phải triển khai ngay việc tạm cư đối với các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Tôi mong muốn người dân đồng thuận, phối hợp di dời đến nơi ở khác để bảo đảm an toàn", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, Hà Nội sẽ sớm xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân. Mong toàn bộ người dân trong khu vực bình tĩnh, yên tâm. Thành phố luôn luôn đồng hành cùng với nhân dân.