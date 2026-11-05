Hà Nội: Rời khu tập thể Nghĩa Đô, người dân mong ngày trở về nhà mới

Khu tập thể Nghĩa Đô trên đường Phùng Chí Kiên (Hà Nội) gồm hai dãy nhà A và B cao 5 tầng, xây dựng từ những năm 1970. Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được cải tạo, xây dựng lại.

Dự án được Hà Nội chấp thuận từ năm 2013 nhưng gặp nhiều vướng mắc. Đến năm 2026, công tác bồi thường, di dời có chuyển biến rõ nét. Mới đây, UBND phường Nghĩa Đô đã thông báo dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 4/11, khoảng 3/4 số căn hộ đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Một số hộ còn lại đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến nơi tạm cư.

Việc cải tạo hai dãy nhà xuống cấp hướng tới nâng cao chất lượng nhà ở, đồng thời bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân trong thời gian chờ xây dựng lại.

Ông Phạm Quý, từng sống tại tầng 4 khu tập thể cho biết, các hộ dân đã bốc thăm căn hộ mới từ năm 2019, với hệ số bồi thường 2,0–2,15 tùy tầng. Gia đình ông được hai căn hộ cùng ở tầng 18, diện tích 67m² và 43m². Hiện gia đình tạm cư tại số 118 Nguyễn Khánh Toàn. Theo thông báo của chủ đầu tư mà ông Quý cho biết, căn hộ mới dự kiến được bàn giao vào quý I/2029.

Ông Vũ Văn Sâm đang thu dọn đồ đạc tại căn hộ rộng 20m² ở tầng 3. Theo phương án bồi thường ông cung cấp, gia đình được áp dụng hệ số 2, tương đương 40m² tái định cư, được mua thêm tối đa 4m² với giá 34 triệu đồng/m² tại thời điểm năm 2019. Căn hộ mới ông Sâm bốc thăm rộng 51,7m²; phần diện tích vượt mức tính theo giá thị trường, gia đình dự kiến phải nộp thêm khoảng 600 triệu đồng. Ông cho biết nơi tạm cư cách nhà cũ chưa đầy 1km, thuận tiện cho sinh hoạt.

Người dân được chủ đầu tư bố trí tạm cư tại hai khu nhà trong ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô), cách nơi ở cũ chưa đầy 1km.

Bên trong khu nhà tạm cư cao 5 tầng, không gian sạch sẽ, thoáng đãng; khu vực chung mỗi tầng được trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Ông Vũ Hữu Vách đã chuyển đến khu tạm cư từ trước dịch COVID-19. Căn hộ rộng 57m², gần trường học và nhiều tiện ích, giúp gia đình ổn định sinh hoạt. Dù hài lòng với nơi ở hiện tại, ông vẫn mong dự án hoàn thành đúng tiến độ để sớm trở về căn hộ mới khang trang, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm gia đình, hàng xóm.

Mới chuyển đến khu tạm cư, gia đình bà Nguyễn Thị Vân đã chi khoảng 80 triệu đồng sửa sang, sắm sửa căn hộ. Dù dự kiến chỉ ở khoảng 3 năm, bà vẫn muốn tạo không gian tiện nghi cho cả 4 thành viên và hài lòng với điều kiện sinh hoạt hiện tại. “Ở đâu cũng là ở, đã chuyển đến thì mình cũng muốn chăm chút cho ngôi nhà khang trang hơn”, bà Vân chia sẻ.

Dù cuộc sống tại nơi tạm cư đã dần ổn định, với nhiều người dân khu tập thể Nghĩa Đô, đây vẫn chỉ là điểm dừng chân trên hành trình tìm về mái nhà mới. Sau nhiều năm chờ đợi, điều họ mong mỏi nhất là dự án được triển khai đúng tiến độ để sớm trở về nơi đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Dự án cải tạo khu tập thể Nghĩa Đô có diện tích khoảng 7.768m², phía Nam giáp đường Phùng Chí Kiên, phía Bắc giáp đường Hoàng Quốc Việt, phía Đông giáp khu dân cư phường Nghĩa Đô và phía Tây giáp Công ty Bánh kẹo Tràng An. Theo phương án quy hoạch được công bố, dự án dự kiến xây dựng 515 căn hộ, quy mô khoảng 2.100 người. Trong đó, 246 căn dành tái định cư tại chỗ, 54 căn bàn giao thành phố và 215 căn để chủ đầu tư kinh doanh, thu hồi vốn.