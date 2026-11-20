Người Hà Nội co ro trong đợt rét nhất từ đầu đông

Sáng 20/11, không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu. Ghi nhận trên nhiều tuyến phố, nhiệt độ ngoài trời phổ biến 15-17°C, mức thấp nhất từ đầu mùa đông. Gió đông bắc kết hợp mưa phùn khiến cảm giác giá rét càng rõ rệt.

Trên đường phố, người dân ra ngoài từ sáng sớm đều mặc áo khoác dày, quàng khăn, đeo khẩu trang, trùm kín đầu để giữ ấm.

Nhiều người phải mặc nhiều lớp áo, kín mít từ đầu đến chân để chống chọi với cái rét đầu mùa.

Với những người làm việc ngoài trời, nhiệt độ giảm sâu kèm mưa phùn khiến việc mưu sinh thêm phần vất vả. Nhiều người phải mặc nhiều lớp áo, khoác thêm áo mưa để chống gió lạnh.

Tại các điểm chờ xe buýt, hành khách đứng nép mình trong những lớp áo dày, mũ trùm kín đầu và khăn quàng cổ.

Cái lạnh 15°C khiến nhiều người co ro trong lúc chờ xe đến.

Tại chợ Long Biên, tiểu thương và người vận chuyển hàng hóa vẫn tất bật làm việc từ sáng sớm trong mưa phùn, gió lạnh.

Quanh hồ Hoàn Kiếm, một số người vẫn duy trì thói quen tập thể dục buổi sáng. Để chống rét, họ mặc áo khoác dày, đội mũ len và quàng khăn trong lúc vận động.

Tại các quán nước ven đường, một số người ngồi thu mình trong áo khoác, co ro trước cái lạnh của buổi sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 14-17°C; vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 9°C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18°C.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C, cao nhất 19-21°C.