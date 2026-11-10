Hà Nội rét 16 độ, đã chính thức vào mùa Đông chưa? Bao giờ có thể rét đậm?

Nhiệt độ giảm xuống mức 16 độ C

Gió mùa Đông Bắc về khiến Hà Nội thay đổi thời tiết rõ rệt: Sáng và tối trời rét, ban ngày ấm hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), vào sáng sớm các ngày 10 - 12/11, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thể xuống mức 16oC. Một số mô hình quốc tế còn dự báo có thể xuống đến 15oC, tức là sát ngưỡng rét đậm.

Dự báo của mô hình GFS (Mỹ) về nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 11/11. Ảnh: Ventusky, GFS.

Vậy Hà Nội đã chính thức vào mùa Đông chưa?

Tiết Lập đông năm 2026 đã bắt đầu được vài ngày, nên nếu tính theo tiết khí thì như vậy là bắt đầu mùa Đông rồi. Nhưng để nói đến thời điểm bắt đầu của một mùa ở miền Bắc thì không chỉ dựa vào tiết khí.

Mùa Đông khí tượng ở Bắc Bán cầu bắt đầu từ ngày 1/12 và kéo dài đến hết tháng 2. Thực tế, đây cũng là khoảng thời gian miền Bắc Việt Nam thường có những đợt không khí lạnh mạnh. Và nếu tính theo cách này thì mùa Đông chưa đến.

Điều thú vị là Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) đã chính thức công bố nước này bắt đầu mùa lạnh từ ngày 9/11. Đây cũng là ngày mà miền Bắc đón không khí lạnh mạnh. Tuy nhiên, chỉ một đợt không khí lạnh - còn chưa đến mức rét cả ngày - thì không thể đánh dấu mùa Đông bắt đầu.

Như vậy, có thể nói Hà Nội chưa chính thức vào Đông.

Đường phố Hà Nội ùn tắc vào buổi sáng ngày 9/11, khi không khí lạnh mới về và trời vừa mưa vừa rét. Ảnh: TPO.

Bao giờ Hà Nội có thể có đợt rét đậm đầu tiên?

Rét đậm được xác định dựa trên nhiệt độ trung bình ngày, không phải chỉ dựa trên nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm. Nếu xét như vậy thì khả năng là trong tháng 11 này, Hà Nội chưa có rét đậm, theo các mô hình dự báo hiện tại.

Thậm chí, do năm nay có hiện tượng El Nino nên dự báo là nhiệt độ trung bình trong mùa Đông sẽ cao hơn nhiều năm, các đợt không khí lạnh cũng yếu hơn.

Ở thời điểm này, chưa thể dự báo chính xác là bao giờ Hà Nội sẽ có đợt rét đậm đầu tiên của mùa Đông 2026 - 2027, nhưng dựa trên một số mô hình quốc tế hiện tại và mức trung bình nhiều năm thì sớm nhất phải đến nửa sau của tháng 12, có thể Hà Nội mới có rét đậm.

Dù mùa Đông chưa chính thức bắt đầu ở Hà Nội nhưng cũng đã có những ngày khá lạnh rồi. Vì vậy, người dân nên lưu ý bảo vệ sức khỏe trong thời điểm nhiệt độ thay đổi nhiều, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền càng cần giữ ấm, nhất là khi ra ngoài vào sáng sớm.