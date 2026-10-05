Hà Nội ráo riết 'săn' An cung ngưu hoàng hoàn giả

Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu hành, quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An cung ngưu hoàng hoàn, sau khi Bộ Công an phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, trong đó có vụ sản xuất, buôn bán An cung ngưu hoàng hoàn giả.

Theo Sở Y tế, các địa phương cần tăng cường kiểm tra việc bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo.

Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu phối hợp với công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan để truy xuất nguồn cung cấp, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu, chào bán thuốc cổ truyền trên địa bàn và các nền tảng mạng xã hội. Các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm như “thần dược phòng ngừa đột quỵ” sẽ bị xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc An cung giả. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sở Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ, mua tại cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Người dân và cơ sở kinh doanh có thể tra cứu danh sách An cung ngưu hoàng hoàn được Bộ Y tế cấp phép trên hệ thống công bố thuốc của Bộ Y tế.

Sở Y tế Hà Nội lưu ý An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, do đó các cơ sở kinh doanh dược không được bán thuốc khi người mua không có đơn theo quy định.

Phòng Nghiệp vụ Dược được giao hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nguồn gốc, tình trạng lưu hành và hồ sơ pháp lý khi phát hiện thuốc có dấu hiệu giả mạo, không rõ xuất xứ hoặc vi phạm quy định.

Các cơ sở khám chữa bệnh cũng được yêu cầu kiểm soát việc chỉ định và sử dụng thuốc cổ truyền. Việc dùng An cung ngưu hoàng hoàn phải theo chỉ định và đơn thuốc của người hành nghề có thẩm quyền; không để người bệnh tự ý sử dụng thuốc khi chưa được chỉ định.

Sở Y tế giao Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu hành, thông tin và quảng cáo thuốc cổ truyền, tập trung vào An cung ngưu hoàng hoàn và các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, không rõ nguồn gốc.

Đơn vị này đồng thời được yêu cầu tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền đang lưu hành tại Hà Nội, trong đó chú trọng An cung ngưu hoàng hoàn.

Nếu phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cơ quan chức năng phải báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo những vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thuốc giả hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ để phối hợp xử lý.