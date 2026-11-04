Hà Nội: Rào chắn thi công cầu Tứ Liên, CSGT khuyến cáo lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc

Chiều 4/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, theo thông báo của Sở Xây dựng, nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một số tuyến đường quanh dự án được điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 21/10.

Khu vực rào chắn thi công trên tuyến Nghi Tàm.

Cụ thể, trên đường Nghi Tàm, rào tôn cố định được bổ sung trên toàn bộ dải phân cách giữa (đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 Nghi Tàm) với chiều dài khoảng 150m.

Trên đường Âu Cơ, khu vực dải phân cách giữa cũng được rào chắn với chiều dài khoảng 150m để phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố cầu. Việc rào chắn khiến mặt đường dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp.

Tại đường Yên Phụ nhỏ (đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên) được tổ chức giao thông một chiều theo hướng từ Nghi Tàm đi Thanh Niên. Đường Nghi Tàm (đoạn từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T), các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng đi cầu Nhật Tân.

Đặc biệt, xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ xe phục vụ thi công dự án) bị cấm hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên.

CSGT phân luồng các phương tiện qua công trình.

Ngoài ra, tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, một số dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ và đường Thanh Niên được đóng để phục vụ thi công, đồng thời điều chỉnh hướng lưu thông của các phương tiện.

Theo đó, phương tiện từ đường Thanh Niên đến trung tâm nút được rẽ phải liên tục vào đường Yên Phụ, quay đầu tại Yên Phụ - Cửa Bắc để đi An Dương, Nghi Tàm; phương tiện từ đường An Dương chỉ được rẽ phải đi Nghi Tàm, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số 187 Nghi Tàm để đi Yên Phụ.

Các phương tiện từ Yên Phụ đi Thanh Niên rẽ trái vào Cửa Bắc - Quán Thánh - Thanh Niên. Các phương tiện từ Yên Phụ đi Nghi Tàm được lưu thông thẳng lên đường Nghi Tàm hoặc rẽ phải vào đường An Dương theo phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, CSGT Hà Nội khuyến cáo các phương tiện di chuyển giữa sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm thành phố, nếu có nhu cầu qua khu vực thi công, chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế:

Hướng cầu Nhật Tân: Đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Hướng cầu Chương Dương: Đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

CSGT đề nghị người dân chủ động tìm hiểu phương án phân luồng trước khi di chuyển, cân nhắc thời gian và lộ trình.

Hướng cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì: Đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ hoặc Nguyễn Văn Linh - cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái; hoặc qua cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Hướng cầu Thăng Long: Đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã bố trí lực lượng, phối hợp hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các vị trí rào chắn và nút giao liên quan; đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Dừng, đỗ xe trái quy định; không chấp hành hệ thống biển báo tại khu vực thi công.