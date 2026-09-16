Hà Nội: Rào chắn đường Nguyễn Trãi để thi công dự án Vành đai 2,5

Ngày 16.9, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành thông báo chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn thuộc phường Thanh Xuân, nhằm phục vụ thi công dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 TP. Hà Nội do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đường Nguyễn Trãi, đoạn qua phường Thanh Xuân, nơi triển khai phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công đường Vành đai 2,5. Ảnh minh hoạ

Theo phương án được phê duyệt, việc thi công hạng mục đấu nối thoát nước D1000 với đường Vành đai 2,5 theo hướng đi Hà Đông sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn rào chắn cố định với chiều dài rào chắn 40m.

Giai đoạn 1 tiến hành rào chắn 2 làn đường sát vỉa hè phải. Giai đoạn 2 tiếp tục rào chắn làn 3 và làn 4 sát mép vỉa hè phải. Giai đoạn 3 chuyển sang rào chắn làn 5 và làn 6 sát dải phân cách giữa.

Ở cả 3 giai đoạn, chiều rộng mặt đường còn lại dành cho các phương tiện lưu thông qua khu vực rào chắn đều được đảm bảo 15m.

Việc thi công tuân thủ nguyên tắc cuốn chiếu từng phân đoạn, thu hồi rào chắn và hoàn trả mặt đường hiện trạng trước khi tiếp tục phân đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện rào chắn thi công kéo dài từ ngày 20.9.2026 đến hết ngày 7.10.2026.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc, các phương tiện, máy móc thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, đồng thời phải tập kết gọn gàng bên trong phạm vi rào chắn trước 5h sáng.

Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thu dọn máy móc, vật liệu, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và đơn vị thi công bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông tại chỗ cũng như từ xa.

Đồng thời, Phòng Giao thông (Sở Xây dựng) chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình hình đi lại trên tuyến để kịp thời tham mưu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi xuất hiện bất cập.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) phối hợp phân luồng và xử lý các vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Phương án phân luồng, thu hẹp mặt đường cùng quy định khung giờ di chuyển của phương tiện, máy móc thi công tuyến đường này được người dân quan tâm do nguy cơ ùn tắc vào giờ cao điểm.