Hà Nội rào chắn đường Nguyễn Trãi ban đêm để thi công Vành đai 2,5

Theo phương án tổ chức giao thông vừa được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, việc rào chắn phục vụ đào rãnh cáp điện ngầm ngang đường tại khu vực nút giao Vành đai 2,5, thuộc dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5.

Sở Xây dựng Hà Nội rào chắn đường Nguyễn Trãi từ đêm 12/11 để thi công đường Vành đai 2,5 (Ảnh minh họa).

Cụ thể, tại cả hai chiều đường Nguyễn Trãi (hướng đi Hà Đông và hướng đi Hà Nội), đơn vị thi công sử dụng rào chắn di động dài 40m, rộng 3,75m. Việc thi công được chia thành 4 phân đoạn, thực hiện cuốn chiếu. Sau khi hoàn thành mỗi phân đoạn, nhà thầu phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường hiện trạng trước khi triển khai phân đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, việc rào chắn và thi công chỉ được thực hiện từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trước 5h hằng ngày, toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải được tập kết trong phạm vi công trường đường Vành đai 2,5. Mặt đường Nguyễn Trãi phải được hoàn trả, bảo đảm êm thuận để phục vụ người dân đi lại an toàn, hạn chế ùn tắc.

Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội tại khu vực thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan lập biện pháp thi công cuốn chiếu, bố trí đầy đủ hàng rào chắn, dây phản quang, biển báo và hệ thống cảnh báo từ xa.

Biển báo phải được đặt cách khu vực thi công 200m, 100m và 50m; đồng thời bố trí biển hạn chế tốc độ, chóp nón, đèn cảnh báo và nhân lực hướng dẫn, phân luồng giao thông tại chỗ cũng như từ xa.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng, kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc phát sinh.

Sở Xây dựng giao các đơn vị chức năng theo dõi tình hình giao thông trên đường Nguyễn Trãi và khu vực lân cận, kịp thời phát hiện bất cập để tham mưu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp.