Hà Nội rào chắn đường Cổ Linh để thi công đường trên cao

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (phường Long Biên) từ ngày 30/10 hết ngày 30/1/2027 để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (giai đoạn 1).

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ rào chắn di động làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và làn phương tiện sát vỉa hè đường bên phải đường Cổ Linh đến nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh.

Vỉa hè sau khi xén mở rộng còn trung bình 1,5m cho người đi bộ, chiều rộng rào chắn 1m ra đường Cổ Linh hiện trạng, chiều rộng mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Đường Cổ Linh, phường Long Biên, sẽ được rào chắn một phần để phục vụ thi công dự án đường trên cao kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Lực lượng chức năng thi công theo từng phân đoạn chiều dài 20-30m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện phục vụ thi công dự án chỉ được phép ra ngoài phạm vi rào chắn vào buổi tối từ 22h tối ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau. Trước 5h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Cùng với dự án trên, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hầm chui Cổ Linh hơn 747 tỷ đồng

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong các ngày lễ, Tết, các ngày diễn ra lễ hội trên địa bàn đang thi công hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chức năng để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy thi công, vật liệu xây dựng, đất đá thải... tại công trường và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Các đơn vị liên quan được giao theo dõi việc tổ chức thực hiện của chủ đầu tư, nhà thầu, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện những bất cập về tổ chức giao thông, báo cáo, tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.