Rào chắn đường Cổ Linh thay đổi tại đoạn dài 260m

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh phương án rào chắn trên đường Cổ Linh nhằm phục vụ thi công tuyến đường trên cao dọc tuyến đường này, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo phương án mới, việc điều chỉnh rào chắn đường Cổ Linh được áp dụng từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 30/1/2027.

Cụ thể, đoạn từ ngõ 206 đến ngõ 216 Cổ Linh, dài khoảng 260m, sẽ được rào chắn cố định tại làn phương tiện sát vỉa hè ở cả hai bên đường. Việc rào chắn nhằm phục vụ thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường, tạo điều kiện triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Trong khi đó, tại đoạn từ ngõ 33 đến ngõ 541 Cổ Linh, phương án rào chắn di động tiếp tục được duy trì theo thông báo trước đó của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 28/10/2026.

Phương án rào chắn đường Cổ Linh được điều chỉnh từ ngày 20/11/2026 để phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án đường trên cao. (Ảnh minh họa).

Yêu cầu cảnh báo từ xa, hạn chế ùn tắc khu vực thi công

Để giảm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công tổ chức thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc.

Tại khu vực rào chắn, nhà thầu phải bố trí hàng rào, dây phản quang, hệ thống biển báo và 3 lớp cảnh báo từ xa, lần lượt cách phạm vi thi công 200m, 100m và 50m. Đồng thời, cần có người hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại khu vực thi công và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng từ xa.

Đáng chú ý, phương tiện phục vụ thi công chỉ được ra ngoài phạm vi rào chắn trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau. Sau thời gian này, các phương tiện phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng, đỗ trong phạm vi thi công gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp di chuyển nhà chờ xe buýt, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thảm cỏ phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới. Các lực lượng chức năng tăng cường điều tiết, xử lý vi phạm và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực thi công cùng các tuyến lân cận.

Trong các dịp lễ, Tết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thu dọn máy móc, vật liệu, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, được UBND TP. Hà Nội ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 5610/QĐ-UBND ngày 7/10/2026. Việc điều chỉnh rào chắn đường Cổ Linh nhằm tạo điều kiện triển khai dự án, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong khu vực.