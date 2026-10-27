Hà Nội: Rác thải tồn đọng tại khu vực giải tỏa Đê La Thành

Từ phản ánh trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, khu vực giải tỏa tuyến La Thành - Hoàng Cầu - Hào Nam được cho là đã trở thành điểm tập kết rác thải trong thời gian dài.

Tình trạng này không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại khu vực có mật độ dân cư đông đúc và lưu lượng phương tiện qua lại lớn vào giờ cao điểm.

Người dân phản ánh trên mạng xã hội

Trong ngày 27.10, ghi nhận tại khu vực giải tỏa trên tuyến La Thành - Hoàng Cầu - Hào Nam cho thấy, rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi, chất thành đống kéo dài. Tại khu vực đang phá dỡ, thi công, tình trạng rác tồn đọng khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, đồng thời cho thấy những bất cập trong công tác thu gom, xử lý rác thải.

Ghi nhận thực tế tại tuyến La Thành - Hoàng Cầu - Hào Nam

Rác thải sinh hoạt chất đống ở gần khu vực đang thi công

Mảnh kính vỡ có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Chị Diệu Linh (37 tuổi, phường Ô Chợ Dừa) cho biết: “Bãi rác xuất hiện khoảng vài tháng gần đây. Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Đáng lo ngại, các loại rác như mảnh kính vỡ còn có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi di chuyển qua khu vực này”.

Ghi nhận tại tuyến đường Đê La Thanh giao Nguyễn Chí Thanh còn nhiều rác thải

Tình trạng rác thải tồn đọng không chỉ diễn ra tại khu vực giải tỏa La Thành - Hoàng Cầu - Hào Nam mà còn xuất hiện ở một số vị trí khác trên trục Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Rác bị đổ trộm hoặc tập kết ven đường, trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân.

Ghi nhận tại khu vực đường Đê La Thành, đoạn giao với phố Nguyễn Chí Thanh, rác thải bị vứt bừa bãi, chất thành đống trên vỉa hè. Tình trạng này khiến không gian đô thị trở nên mất vệ sinh, gây bất tiện cho người dân sinh sống và đi lại trong khu vực.

Rác thải sinh hoạt chất đống ở gần khu vực đang thi công

Ghi nhận tại tuyến đường Đê La Thành giao Nguyễn Chí Thanh

Ghi nhận thực tế tại tuyến La Thanh - Hoàng Cầu - Hào Nam

Ông Quang Minh, một người dân sinh sống tại đây, chia sẻ: “Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên từ phía bãi rác khiến những người lớn tuổi như tôi không thể chịu nổi. Đặc biệt, vào những ngày mưa, rác còn bị nước cuốn trôi, khiến khu vực trở nên bừa bộn hơn khi trời tạnh”.

Thực trạng trên cho thấy những bất cập trong việc tổ chức thu gom, bố trí điểm tập kết và xử lý rác thải tại các khu vực này. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Để hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng, cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, đơn vị vệ sinh môi trường và cộng đồng dân cư trong việc tổ chức thu gom, xử lý rác kịp thời, đồng thời tăng cường kiểm tra và ngăn chặn hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Nếu không được xử lý triệt để, tình trạng này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường sống, mỹ quan đô thị và chất lượng sinh hoạt của người dân.