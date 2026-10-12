Hà Nội rà soát, xử lý hàng trăm dự án chậm triển khai

Chiều 12/10, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án đầu tư chậm triển khai trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Quang Thái).

Đối với các dự án đầu tư công, thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/3/2026, thành phố đã rà soát 342 dự án. Sau khi loại 3 dự án trùng lặp, 17 dự án đã hoặc dự kiến hoàn thành và 2 dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA, danh mục còn 320 dự án, được phân thành ba nhóm để xử lý.

Cụ thể, 54 dự án dừng, chấm dứt thực hiện, với tổng mức đầu tư 6.153 tỷ đồng; 76 dự án tạm dừng bố trí vốn để rà soát, tổng mức đầu tư 15.207 tỷ đồng; 190 dự án tiếp tục thực hiện, tổng mức đầu tư 75.592 tỷ đồng.

Đối với 54 dự án đã chấm dứt, các đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thành thanh, quyết toán theo quy định trong tháng 10/2026.

Trong số 266 dự án thuộc hai nhóm tạm dừng bố trí vốn để rà soát và tiếp tục thực hiện, kế hoạch vốn năm 2026 là 11.809 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, các dự án đã giải ngân 8.716 tỷ đồng, đạt 73,8%. Có 26 dự án đã hoàn thành, đang triển khai thủ tục nghiệm thu, quyết toán.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án tiếp tục thực hiện, UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai theo kế hoạch, báo cáo định kỳ hằng tháng. Các sở, ngành liên quan phải chủ động giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư trong thời hạn không quá 7 ngày.

Thành phố đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý các dự án triển khai không bảo đảm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Hà Nội đang tập trung xử lý 341 dự án chậm triển khai. Đến nay, thành phố đã xử lý dứt điểm 71 dự án, gồm 21 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 33 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc thu hồi quyết định giao đất và 17 dự án đã khởi công.

Bên cạnh đó, 102 dự án đã tháo gỡ vướng mắc, được cho phép tiếp tục thực hiện và hoàn thiện thủ tục. Có 15 dự án tạm dừng để rà soát theo bản án, kết quả giải quyết của cơ quan tư pháp hoặc quy hoạch được phê duyệt.

Với 153 dự án còn lại, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng phương án xử lý. Trong đó, 68 dự án đã được đánh giá sơ bộ tính khả thi để xem xét tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư; 85 dự án tiếp tục được rà soát, đánh giá trong tháng 10/2026.

Ngoài danh mục trên, đối với 191 dự án do các sở, ngành và xã, phường cập nhật, bổ sung, thành phố đã rà soát thông tin và xác định phương án xử lý đối với 96 dự án. Số còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tình trạng pháp lý và nguyên nhân chậm triển khai, làm cơ sở xác định phương án xử lý trước ngày 15/12.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, Đảng ủy UBND thành phố xác định xử lý các dự án chậm triển khai là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Với những dự án có khả năng tiếp tục triển khai, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư. Đối với nhà đầu tư không đủ năng lực, không cam kết hoặc không thực hiện cam kết tiến độ, thành phố kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định, tạo cơ sở lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư sẽ được tăng cường. Các trường hợp chậm trễ, không thực hiện đúng nhiệm vụ, cam kết sẽ được xem xét, xử lý, không để dự án tiếp tục kéo dài sau khi đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.