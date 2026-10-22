Hà Nội rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai, không để lãng phí nguồn lực đất đai

Sáng 22/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và tiến độ xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Ưu tiên giải quyết thủ tục theo cơ chế "làn xanh"

Theo báo cáo, trong số 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, có 13 dự án đã chấm dứt đầu tư hoặc được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai.

Đối với 191 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai khác, các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính đã chủ trì rà soát, cập nhật thông tin, xác định hướng xử lý và phương án giải quyết đối với 110 dự án, tăng 14 dự án so với tuần trước. Còn lại 81 dự án đang được hai sở tiếp tục rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý.

Đối với 258/300 dự án còn phải xử lý, thành phố yêu cầu ưu tiên giải quyết thủ tục theo cơ chế "làn xanh". Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành gồm Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra thành phố và Thuế thành phố chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc, báo cáo định kỳ hằng tuần về kết quả thực hiện.

Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu rà soát, phân loại dự án theo từng nhóm vướng mắc, thủ tục cần thực hiện; làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư để thông tin, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục còn thiếu.

Cùng với đó, các đơn vị phải tăng cường giám sát, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương phối hợp, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến dự án và công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành thủ tục trong tháng 10/2026. Các nhà đầu tư cũng phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trước tháng 10/2028.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc (Ảnh: Phạm Hùng).

Đối với những trường hợp nhà đầu tư không liên hệ thực hiện thủ tục, không phối hợp giải quyết hồ sơ hoặc không bảo đảm tiến độ đã cam kết, các sở, ngành được giao phụ trách từng nhóm dự án phải kiên quyết xử lý, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố phương án chấm dứt dự án, thu hồi theo quy định.

Với 191 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, lãnh đạo thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương cập nhật đầy đủ thông tin về hướng xử lý, phương án giải quyết và thời hạn hoàn thành đối với 81 dự án còn lại.

Các sở, ngành liên quan tiếp tục giám sát, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án và giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Làm rõ trách nhiệm đối với từng dự án

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành và xã, phường tiếp tục rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực chất đối với từng dự án chậm triển khai.

Nhấn mạnh việc xử lý các dự án tồn đọng, chậm triển khai có ý nghĩa quan trọng trong khai thác nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô, ông Đông yêu cầu việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả công việc. Đối với từng dự án cụ thể, cần phân công cán bộ chịu trách nhiệm giải quyết công việc hằng ngày, tránh tình trạng chậm trễ, kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kết luận buổi làm việc (Ảnh: Phạm Hùng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu UBND thành phố và các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án. Trong đó, Sở Tài chính phải báo cáo cụ thể số lượng dự án đã xử lý, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.

Đặc biệt, đối với các dự án đã được giao đất nhưng chưa triển khai thi công, cần làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư liên quan, từ đó có phương án xử lý phù hợp.

Đối với những dự án đã có kết luận thanh tra, ông Nguyễn Trọng Đông lưu ý cơ quan thanh tra thành phố phải đề xuất phương án xử lý khả thi, phù hợp và hiệu quả. Công tác thanh tra cần hướng tới mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa đất đai vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.