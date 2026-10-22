Hà Nội rà soát vị trí việc làm, xác định đúng nhu cầu nhân lực

Chiều 22-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Ngay sau hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quán triệt một số nội dung trọng tâm về chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị; đề xuất quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Rà soát vị trí việc làm trong 4 khối

Quán triệt tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cho biết, thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu xây dựng dự thảo Đề án rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Đề án nhằm rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền sau sắp xếp; xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở sản phẩm, khối lượng công việc thực tế và yêu cầu năng lực.

Kết quả rà soát là căn cứ bố trí, cơ cấu lại đội ngũ, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026, tiếp tục cập nhật từ năm 2027.

Phạm vi triển khai bao gồm toàn bộ hệ thống chính trị thành phố ở cấp thành phố và cấp xã, thuộc bốn khối: Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung rà soát tập trung vào chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng công việc; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; nhân lực hiện có, biên chế được giao và nhu cầu giai đoạn 2027-2031.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, việc rà soát phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm và khối lượng công việc thực tế; kế thừa hồ sơ, danh mục vị trí việc làm và dữ liệu đã có, chỉ bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc có biến động. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cấp thực hiện, sản phẩm, cơ quan chủ trì, phối hợp và chịu trách nhiệm cuối cùng. Nhu cầu nhân lực được xác định theo tính chất công việc, không đồng nhất một vị trí việc làm với một biên chế.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định quán triệt tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Việc triển khai thực hiện thống nhất theo quy trình 8 bước và 9 biểu mẫu tại Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW. Các bước gồm rà soát nhiệm vụ; làm rõ công việc và sản phẩm; xác định khối lượng, thời gian thực hiện; đánh giá tác động của chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tự chủ, đặt hàng, thuê dịch vụ và xã hội hóa; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm; xác định số người cần thiết; đối chiếu nguồn lực hiện có để xây dựng phương án biên chế từng năm; kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả.

Trong đó, nhu cầu nhân lực được xác định theo 3 phương pháp: Căn cứ cơ cấu, chức danh, định mức hoặc yêu cầu bố trí được cấp có thẩm quyền quy định; căn cứ khối lượng và thời gian lao động đo được; thẩm định theo sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và yêu cầu chuyên môn đối với công việc khó chuẩn hóa thời gian.

Các cơ quan phải đánh giá khả năng phân công lại, điều chuyển, kiêm nhiệm, dùng chung nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Tổ công tác chỉ đạo, điều phối triển khai giữa bốn khối; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc 126 xã, phường. Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn thống nhất phạm vi, kỳ số liệu, phương pháp xác định nhu cầu và nguyên tắc tổng hợp…

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đề nghị, các cơ quan, đơn vị khẩn trương thành lập Tổ giúp việc, rà soát danh mục nhiệm vụ, công việc theo các biểu mẫu A1, A2 kèm theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW và gửi cơ quan đầu mối bốn khối. Các sở, ban, ngành cấp thành phố đồng thời xác định danh mục nhiệm vụ, công việc tương ứng ở cấp xã theo lĩnh vực phụ trách.

Việc triển khai phải bảo đảm khách quan, khoa học, bám sát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn; các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu, chất lượng kết quả và tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng rà soát

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế là nhiệm vụ rất quan trọng, quy mô lớn, tính chất phức tạp, trong khi thời gian triển khai không còn nhiều. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, tính tiến độ theo ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả trong rà soát, sắp xếp vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và biên chế. Thành phố cũng đi đầu trong đánh giá cán bộ dựa trên KPI, OKR; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại 126 xã, phường để xác định tình trạng thừa, thiếu nhân lực.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, với khoảng 946 nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp cho cấp xã; một số xã, phường còn tiếp nhận thêm các nhiệm vụ được thành phố ủy quyền.

Thành phố cũng tích cực cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời đẩy mạnh tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập và mạnh dạn thuê dịch vụ công ở một số lĩnh vực, nhiệm vụ.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, những kết quả này là nền tảng quan trọng để Hà Nội triển khai nhiệm vụ lần này. Đây không chỉ là yêu cầu từ Trung ương mà còn là nhu cầu nội tại của thành phố nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về vị trí việc làm, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo căn cứ bố trí, cơ cấu lại nhân lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chủ động bố trí thời gian, nhân lực phù hợp. Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ cần lập bảng theo dõi tiến độ hằng ngày, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để được hướng dẫn, giải quyết.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quyết định. Theo đó, người đứng đầu không chỉ tham dự, ký trình mà phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi quá trình thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Kết quả triển khai cũng là căn cứ đánh giá nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với Đảng ủy UBND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, xây dựng kế hoạch chỉ đạo bài bản, căn cơ, đáp ứng yêu cầu tiến độ do khối lượng công việc thuộc khối chính quyền rất lớn; không phó mặc nhiệm vụ cho riêng Sở Nội vụ. Các khối còn lại cũng phải chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu tuyệt đối tránh việc làm khép kín, tìm mọi cách hợp thức hóa biên chế hiện có. Kết quả rà soát của từng cơ quan, đơn vị sẽ được thẩm định, đánh giá về tính đúng đắn, đầy đủ và việc tuân thủ các nguyên tắc. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ tin tưởng, với sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ, Hà Nội sẽ bảo đảm tiến độ, đồng thời xây dựng được bức tranh tổng thể về tổ chức bộ máy và nhu cầu nhân lực, làm cơ sở tiếp tục sắp xếp đội ngũ, đáp ứng yêu cầu công việc của thành phố trong thời gian tới.