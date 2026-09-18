Hà Nội sẽ lập danh mục các vướng mắc về pháp luật đất đai; đồng thời rà soát từng dự án chậm triển khai, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý ngay trong năm nay.

Hà Nội rà soát toàn bộ dự án chậm triển khai. Ảnh minh họa

Thành phố cũng kiên quyết thu hồi đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang, lãng phí hoặc chậm đưa vào sử dụng; tập trung xử lý đất nông, lâm trường, đất rừng, đất quốc phòng, an ninh bàn giao về địa phương.

Giai đoạn 2027-2030, Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản xử lý các dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất do Nhà nước quản lý.

Đáng chú ý, thành phố quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 10, đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tăng dịch vụ công trực tuyến và tăng cường thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa thất thoát, lãng phí đất đai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng bám sát tiến độ các dự án lớn, phân công rõ trách nhiệm, kịp thời xử lý những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ.

Việc theo dõi tiến độ cần được thực hiện theo các mốc 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày để kịp thời cảnh báo, xử lý vướng mắc; đồng thời cắt giảm các quy trình nội bộ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc.