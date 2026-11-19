Đoàn giám sát khảo sát thực địa tại các vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây của dự án. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội,do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Trần Thanh Hà làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế tại ba vị trí trọng điểm trên tuyến phía Tây của dự án, gồm công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng (Km15, xã Ô Diên), nút giao Đại lộ Thăng Long (Km28+900, xã Sơn Đồng) và nút giao Quốc lộ 6 (Km38+100, phường Yên Nghĩa).

Tại các vị trí này, đoàn kiểm tra tiến độ thi công, tình hình giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Qua khảo sát trực tiếp, Đoàn tập trung kiểm tra tình hình thi công, tiến độ các hạng mục, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời nghe báo cáo trực tiếp từ Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp dự án và chính quyền địa phương về kết quả đạt được, các vướng mắc phát sinh cùng những kiến nghị, đề xuất.

Đoàn giám sát ghi nhận sự vào cuộc tích cực của UBND thành phố trong việc chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu, bố trí khảo sát.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND TP Hà Nội tự đánh giá rủi ro chậm mốc tiến độ được giao tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội ở "mức đỏ", thể hiện thái độ cầu thị.

Về kết quả thực hiện, dự án Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12 km mặt bằng, đạt 98,97%. Thành phố cũng đã xây dựng 13 khu tái định cư, cơ bản hoàn thành dự án thành phần 1.1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn.

Đối với dự án thành phần 2.1, xây dựng đường song hành trên địa phận Hà Nội, giá trị sản lượng đạt khoảng 90%. Trong đó, tiến độ 4 gói thầu xây lắp đạt từ 69,93% đến 99,80%.

Các gói thầu này đã được gia hạn hợp đồng đến ngày 31/12/2026. Trước đó, khoảng 15 km đường song hành đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 10/10/2026.

Đến hết tháng 10/2026, đối với tiểu dự án đầu tư công, có 4/9 gói thầu vượt tiến độ, 3 gói đáp ứng tiến độ và 2 gói chậm so với hợp đồng BOT.

Đoàn giám sát ghi nhận kết quả giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai thi công của Hà Nội, trong đó thành phố đã thực hiện vai trò cơ quan đầu mối, áp dụng các cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố làm rõ những mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt so với yêu cầu, đồng thời đánh giá cả về số lượng và chất lượng thực hiện.

Việc rà soát cần căn cứ Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo liên quan. Trong đó, Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặt nhiệm vụ hoàn thành đường Vành đai 4 trong năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.

Dự án Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12 km mặt bằng, đạt 98,97%. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đoàn giám sát đề nghị UBND TP Hà Nội làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với những hạng mục chậm tiến độ.

Thành phố cần xây dựng kế hoạch thi công theo từng tháng đối với các hạng mục quyết định tiến độ chung của dự án, đồng thời làm rõ khả năng đáp ứng về bệ đúc, vật liệu, nhân lực và thiết bị.

Đối với nguồn vốn, đoàn yêu cầu đánh giá khả năng bố trí vốn trong các năm 2027 - 2028, nguyên nhân chậm bố trí vốn năm 2026, căn cứ pháp lý của khoản tăng tổng mức đầu tư khoảng 2.524 tỷ đồng và việc kiểm soát dòng vốn của nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết dự án Vành đai 4 có quy mô lớn, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức về tài chính, thủ tục hành chính và phối hợp giữa các địa phương.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, quá trình triển khai dự án đã giúp Hà Nội rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, đặc biệt về giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương để thực hiện dự án theo yêu cầu của Quốc hội.

Tiếp thu các kiến nghị của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo theo quy định.

Liên quan đến nguồn vốn, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho rằng, bên cạnh các hạng mục quyết định tiến độ thi công, dự án cũng cần xác định rõ các mốc tiến độ về vốn.

Bà Phạm Thị Thanh Mai đề nghị Sở Tài chính quan tâm công tác thanh toán, giải ngân, đồng thời tham mưu kế hoạch bố trí và phân bổ vốn ngân sách năm 2027 để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thanh Hà đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu ý kiến của đoàn, bổ sung và cập nhật báo cáo; đối chiếu, thống nhất số liệu về tiến độ, khối lượng, nguồn vốn, tổng mức đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ông Trần Thanh Hà cũng đề nghị Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để bảo đảm tiến độ đồng bộ trên toàn tuyến.

Theo ông, kinh nghiệm triển khai dự án Vành đai 4 sẽ là cơ sở tham khảo trong quá trình thực hiện chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Trần Trọng