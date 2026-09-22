Hà Nội rà soát, thu hồi 9 mỹ phẩm có sai lệch hồ sơ công bố

Sở Y tế Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội, vừa ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, ngừng kinh doanh, sử dụng và thu hồi 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm trên địa bàn. Việc thu hồi được thực hiện theo các văn bản của Cục Quản lý Dược gồm Công văn số 3404/QLD-MP, 3409/QLD-MP, 3515/QLD-MP và 3517/QLD-MP.

Danh sách sản phẩm bị thu hồi gồm dầu gội mang nhãn CURIA; 4 sản phẩm thuộc nhãn hàng VLIACARE gồm sữa tắm, dầu gội, dầu xả và nước rửa tay; Dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY; RECOVERY CELL CREAM; CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL và Yara Professional Protein Shake.

Trong đó, dầu gội nhãn hàng CURIA, số tiếp nhận 200/25/CBMP-HD, do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, bị thu hồi do công thức sản phẩm lưu thông không đúng hồ sơ công bố.

Ảnh minh họa

Tương tự, 4 sản phẩm VLIACARE gồm Sữa tắm VLIACARE, số tiếp nhận 118/25/CBMP-HP; Dầu gội VLIACARE, số tiếp nhận 119/25/CBMP-HP; Dầu xả VLIACARE, số tiếp nhận 120/25/CBMP-HP và Nước rửa tay VLIACARE, số tiếp nhận 141/25/CBMP-HP cũng bị thu hồi do công thức lưu thông không đúng hồ sơ công bố. Các sản phẩm này do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất, Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, Dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY, số tiếp nhận 06/26/CBMP-NA, lô 010426, sản xuất ngày 15/4/2026, hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất, bị thu hồi vì mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Công ty TNHH dược Chiến Thắng là đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi hai sản phẩm do Công ty TNHH Muse Medical chịu trách nhiệm đưa ra thị trường là RECOVERY CELL CREAM, dạng tuýp 50g, lô QL148, hạn dùng ngày 28/5/2027 và CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL, dạng chai 3ml x 10 chai, lô J224, hạn dùng ngày 16/3/2028.

Theo thông tin được cơ quan quản lý nêu, hai sản phẩm này có công thức lưu thông không đúng hồ sơ công bố. Đồng thời, nhãn sản phẩm sử dụng cụm từ có thể gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng rằng sản phẩm là thuốc.

Sản phẩm Yara Professional Protein Shake, dạng hộp một chai 200ml, lô BFA17Q1C3, sản xuất ngày 17/1/2026, hạn dùng ngày 16/1/2029, cũng nằm trong danh sách phải thu hồi. Sản phẩm do Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd, Trung Quốc sản xuất; Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nguyên nhân thu hồi là công thức sản phẩm lưu thông không đúng hồ sơ công bố.

Việc liên tiếp phát hiện sản phẩm mỹ phẩm có sai lệch giữa công thức thực tế lưu thông và hồ sơ công bố cho thấy yêu cầu tuân thủ hồ sơ công bố có ý nghĩa quan trọng trong quản lý mỹ phẩm trên thị trường. Đây cũng là căn cứ để cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường thực hiện việc thu hồi theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nêu trên và thực hiện thu hồi. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát và xử lý sản phẩm vi phạm.